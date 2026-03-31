Hoy 31 de marzo de 2026 vence plazo para presentar declaración anual 2025. Es último día. Si aún no presentaste: tienes horas, no días. Y el sistema SAT está bajo máxima presión. Miles de empresas intenta hacerlo en último momento. Resultado: portal lento, bloqueos, errores. Es el peor momento para presentar. Pero es el momento que tienes. Si no presentas hoy: mañana es incumplimiento. Multas, adeudos, auditorías. No esperes. Actúa ahora.
¿A quiénes aplica?
Todas las personas morales: • Sociedades mercantiles • Asociaciones civiles • Fideicomisos • Cualquier figura jurídica con obligaciones fiscales Si tu empresa es persona moral: aplica a ti. No hay excepciones hoy.
¿Cuál es el problema hoy?
El SAT advirtió: alta demanda. Significa que sistema está bajo presión extrema. Todos presentan al mismo tiempo. Resultado: portal lento. Errores de conexión. Bloqueos. Información que no guarda. Es peor escenario para presentar. Pero no tienes opción. Hoy es hoy. Mañana es fuera de plazo.
Requisitos antes de presentar
Verifica que tengas vigente: Uno: e.firma (firma electrónica). Si vencida: no se puede renovar hoy. Es tarde. Dos: Contraseña SAT actualizada. Si olvidaste: aún hay tiempo de recuperar. Entra a SAT ahora, recupera contraseña. Tres: Estados financieros listos. Balances, reportes de ingresos, gastos. Todo debe estar en mano. No pierdas tiempo buscándolos. Cuatro: Papeles de trabajo organizados. Inversiones, depreciaciones, cálculos de impuestos. Tener todo a mano acelera proceso. Si alguno de estos falta: resuelve ahora. No esperes a estar presentando.
Paso 1: Verifica e.firma antes de nada
Si e.firma vencida, no presentas. Es requisito no neociable. SAT exige firma vigente. ¿Cómo verificar? Entra a tu cuenta SAT. Busca sección de Datos de Seguridad o Certificados. Ahí aparece fecha de vencimiento de e.firma. Si vencida: es problema. Renovar e.firma tarda 1-2 días hábiles. Hoy es sábado o domingo según dónde estés. No hay oficinas abiertas. Si vigente: perfecto. Continúa con siguiente paso.
Paso 2: Ten todo la información lista
No empices a buscar documentos mientras presentas. Antes, organiza todo en carpeta. Necesitarás: • Estados financieros (balance, estado de resultados) • Registro de ingresos por mes • Detalles de gastos deducibles • Retenciones pagadas • Estimaciones de impuesto pagado Imprímelo o ten en pantalla separada. Mientras presentas, consulta. No busques en tiempo real.
Paso 3: Intenta ahora, no esperes a última hora
Si estás leyendo esto a las 10 am: intenta presentar ahora. Portal estará más fluido que en tarde/noche. Si esperas a las 10 pm: habrá miles de empresas más presentando. Saturación será máxima. Riesgo de errores y bloqueos aumenta exponencialmente. Mejor estrategia: intenta en próximas 2 horas. Si funciona: declaración hecha. Problema resuelto.
Paso 4: Usa navegador limpio y caché fresco
No uses navegador que tenía abierto SAT desde hace días. Portal puede tener datos cacheados conflictivos. Mejor: abre navegador incógnito o abre navegador diferente. Limpio. Empieza desde cero. Esto reduce probabilidad de errores técnicos de cliente. Si falla, es problema del servidor SAT, no tuyo.
Paso 5: Al presentar, toma captura de acuse de recibo
Cuando sistema diga "Declaración aceptada", verás acuse de recibo. Es documento más importante. Descargalo. Guárdalo. Es comprobante de que presentaste. Si SAT después dice "no presentaste": muestras acuse. Captura de pantalla también vale. Pero mejor descargar documento oficial del SAT.
¿Qué hago si falla el portal ahora?
Opción 1: Reporta inmediatamente. Vuelve a intentar 3-4 veces. Cada intento documenta (captura). Opción 2: Llama a SAT. Teléfono 0800 INFOSAT (4636728). Explica que intentaste y sistema falla. Reporta hora y error. Solicita prórroga o alternativa. Opción 3: Usa contador si lo tienes. Muchos contadores tienen acceso directo. Pueden presentar por su sistema. Opción 4: Reporta en buzón tributario del SAT. Adjunta capturas de error. Deja registro de que intentaste.
¿Cuáles son las sanciones si no presento?
Si mañana 1 de abril no presentaste: Multa por extemporaneidad: 5-10% del ISR. Si adeudas $100,000: multa mínima $5,000. Adeudo estimado: SAT estima qué debiste pagar. Cobra eso como adeudo oficial. Recargos e intereses: Se acumulan cada día que pase. Bloqueo de CFDI: SAT puede suspender tu capacidad de emitir facturas electrónicas. Auditoría probable: Incumplimiento llama atención. Aumenta probabilidad de revisión. No es exageración. Son consecuencias reales que ocurren todos los años a miles de empresas.
¿Hay prórroga?
No. Hasta ahora SAT no ha anunciado prórroga. Plazo es definitivo: 31 de marzo de 2026. Si prórroga viene mañana: bonus. Pero no cuentes con ella. Actúa como si hoy fuera último día. Porque hoy IS último día.
Cronograma para las próximas horas
Si ahora son 10 am: En 30 minutos: verifica e.firma y contraseña. Organiza documentos. En 1 hora: intenta presentar. Si funciona: descarga acuse. Si falla en 1 hora: pausa 30 minutos. Intenta de nuevo. Si falla de nuevo: llama a SAT. Reporta. Documenta. Si ahora son 6 pm (últimas horas): Hazlo ahora. No dejes para más tarde. Portal estará aún más saturado en próximas 2-3 horas. Mismo proceso. Verifica requisitos. Presenta. Descarga acuse.
Si ya presentaste: descansa
Si hoy ya presentaste y tienes acuse de recibo: listo. Declaración hecha. Riesgo cancelado. Guarda acuse. Guardalo donde accedas fácil. Por si lo necesitas en auditoría futura.
Conclusión: No procrastines más
El tiempo se acaba. Literalmente. Horas, no días. Si aún no presentas: hazlo ahora. No esperes. Portal está saturado pero funcionando. En última hora estará peor. Requisitos: verifica e.firma, organiza documentos, entra a SAT, presenta, descarga acuse. Simple. Pero requiere acción inmediata. Tu declaración anual 2025 se presenta hoy. 31 de marzo. Mañana es tarde.