Con un cambio propuesto para 2022, se pretende que algunos servicios de empresas extranjeras se consideren especializados, lo que puede dificultar la operación de este tipo de contratos.

Con un cambio propuesto para 2022, se pretende que algunos servicios de empresas extranjeras se consideren especializados, lo que puede dificultar la operación de este tipo de contratos.

El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), entre las reformas y adecuaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) se encuentra un cambio relacionado con los pagos por servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías.

Servicios especializados para 2022

A través de un documento, el IMEF indicó que se propone considerar que los servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías, sean prestados por empresas especializadas o de obras especializadas, y por personas que cuenten con los conocimientos para prestar dichos servicios. El IMEF explicó que debido a la especialidad que se necesita para ciertos equipos o procesos productivos, existen empresas en México que contratan servicios de asistencia técnica no sólo de profesionales mexicanos, sino de empresas extranjeras. Pero el IMEF señaló que con el cambio que se pretende implementar, que las empresas que presten servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías, tendrían que ser especializadas y contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este contexto, el IMEF advirtió que lo anterior puede dificultar la operación de este tipo de contratos. Por eso, el IMEF consideró que cualquier reforma en el tema debe considerar los requerimientos de una economía abierta al exterior como la mexicana, y la necesidad de elevar la productividad y la competitividad internacional de la economía nacional. Ante la prohibición del outsourcing o subcontratación de personal, actualmente las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

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