Especialistas fiscales consideran que en el 2022 habrá una mayor fiscalización porque se contemplan más multas.

El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Como parte de los cambios fiscales para el 2022, se introducirán diversas infracciones al Código Fiscal de la Federación (CFF). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende elevar la fiscalización y la recaudación en el 2022, a través de la aplicación de multas a todo tipo de contribuyentes, de acuerdo información de Reforma. Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Panamericana, aseguró al diario que actualmente están llegando requerimientos que implican multas, cuando anteriormente sólo llegaban invitaciones para cumplir con las obligaciones fiscales. "Antes llegaba una invitación, si por ejemplo el contribuyente no pagaba su contribución de noviembre, se le enviaba una invitación para presentarla, y con eso no había sanción. Ahora están llegando requerimientos que implican multas", afirmó.

En 2022 habrá mayor fiscalización

Para Ríos, esta será una forma en la que el SAT buscará compensar una eventual caída en la recaudación tributaria, sobre todo porque hay altas posibilidades de que las personas físicas cometan faltas sin alevosía. Ramiro Ávalos, vicepresidente del área fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincidió que en el 2022 habrá una mayor fiscalización porque se contemplan más multas. Por ejemplo, el especialista dijo al diario que cuando un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) sea cancelado y el contribuyente no exponga la razón por la cual lo hace, la autoridad fiscal podrá aplicarle una sanción del 5 al 10% del monto del ingreso reportado en dicha factura.

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