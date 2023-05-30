Recientemente se ha popularizado solicitar la Constancia de Situación Fiscal del contribuyente, que es el documento en donde constan los datos tal como están registrados en el RFC Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica es el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor. De acuerdo con la consultora Fiscalia, para el caso del emisor estos datos no representan mayor problema, porque son los de la propia persona quien los expide. El problema se genera con los datos del receptor, que es la persona a favor de quien se expide la factura o recibo, y que deben ser validados contra los registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Como una práctica para asegurarse de los datos correctos del receptor, se ha popularizado solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del contribuyente, que es el documento en donde constan los datos tal como están registrados en el RFC, de forma que no pueda haber lugar a dudas de que esos son los datos correctos. En el artículo se indica que esto ha generado burocracia e ineficiencias en los procesos de los negocios, por la solicitud de estos documentos para corroborar que los datos son correctos.

¿Es realmente necesaria la Constancia de Situación Fiscal para el CFDI 4.0?

Fiscalia explicó que realmente no es necesaria la Constancia de Situación Fiscal para el CFDI 4.0, y también señaló que no es la única fuente confiable de información. Lo anterior se debe a que el objetivo no es obtener la constancia, sino contar con la información correcta del RFC, y esto puede ser logrado por otras vías. (Imagen: Shutterstock) Por ejemplo, si el trabajador o cliente ya conoce sus datos, y solamente se desea validarlos, se puede utilizar el servicio para validar RFC, nombre y código postal para CFDI 4.0, disponible en: Valida en línea RFC´s uno a uno o de manera masiva hasta 5 mil registros. De esta manera, si los datos proporcionados son correctos, no es necesario que se proporcione la Constancia de Situación Fiscal. Esto se debe a que habrían validados contra la propia base de datos de RFC del SAT. Fiscalia sugirió que las empresas adopten estos procesos alternos de validación para agilizar los procesos de negocio, cada vez más entrampados y llenos de requisitos formales que provocan retrasos e ineficiencias.