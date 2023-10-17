El organismo advirtió que no es el momento adecuado para aprobar una reducción de la jornada laboral, incluso si se plantea de manera gradual José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que no es el momento adecuado para aprobar una reducción de la jornada laboral, incluso si se plantea de manera gradual. Esto se debe al costo que representará para las empresas. El Parlamento Abierto sobre este dictamen se llevará a cabo en la Cámara de Diputados inició ayer y cuenta con la participación de los organismos empresariales. Medina Mora destacó que este año ha habido tres aumentos de costos: salario mínimo, vacaciones y aportaciones de las empresas al fondo de pensiones. La única manera de compensar este aumento de costos es incrementando la productividad. El riesgo de no aumentar la productividad y subir los costos es que se pierda competitividad y eso derivará en cancelar empleos. Además, existe escasez de talento y si se reduce la jornada laboral, no habrá personal para cubrir al trabajador que descanse. Medina Mora señaló que, de aprobarse la reforma, no habrá personal suficiente para cubrir los tiempos adicionales, lo que obligaría a los trabajadores a laborar horas extra. La reforma propuesta por la diputada Susana Prieto busca reducir de 48 a 40 horas las horas laborales a la semana con dos días de descanso obligatorio. Medina Mora afirmó que no es viable que los cambios sean graduales, como en otros países de América Latina, como Chile, donde primero aumentaron la productividad y luego redujeron la jornada laboral gradualmente. En este mismo sentido, se pronunció en contra de la iniciativa de incrementar los días de aguinaldo, para que pasen de 15 a 30 por ley. En lugar de esto, el líder de Coparmex opinó que el Gobierno debe reducir la regulación que obstaculiza la operación de las empresas, ya que, según una encuesta realizada, seis de cada 10 colaboradores de micro y pequeñas empresas están dedicados a resolver los requerimientos del gobierno.