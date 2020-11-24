Durante la sesión de Parlamento Abierto, representantes de la inversión privada pidieron que se topara el monto del reparto de utilidades. Ayer se llevó a cabo la primera sesión de Parlamento Abierto para discutir la reforma al outsourcing. En general, la mayoría de los comentarios de especialistas y representantes coincidieron en que se debe combatir la subcontratación ilegal y se mostraron en contra de una prohibición total. Una de las propuestas más importantes fue la de colocar un tope al reparto de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas si se acepta la reforma. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) presentaron la propuesta de cambiar la fórmula para el cálculo del reparto de utilidades.

Guía rápida sobre el reparto de utilidades

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año. Formalmente, esa prestación se llama participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, apartado A, fracción IX) y por la Ley Federal del Trabajo (artículos 117 al 131). La encargada de fijar el porcentaje de la utilidad fiscal al que tienen derecho los trabajadores, que actualmente es del 10%, es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios asignados a los trabajadores.

¿Qué dice la propuesta?

Hasta el momento, no se ha hablado de un porcentaje específico. Sin embargo, César Maillard Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, dijo que el reparto de utilidades debe indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades. Por otro lado, Lorenzo Roel dijo que las prestaciones legales y extralegales deberían ser deducibles. De acuerdo con el especialista, esto también ayudaría a fomentar la transición de la informalidad a la formalidad. Con información de Reforma y La Cámara de Diputados https://www.reforma.com/piden-empresarios-topar-reparto-de-utilidades/gr/ar2076477?md5=6acf954b5928ca89990942bf0745fab9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/concluye-primera-jornada-del-parlamento-abierto-de-analisis-de-la-iniciativa-en-materia-de-outsourcing#gsc.tab=0

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