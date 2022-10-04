La era de la especialización ha creado un ambiente laboral mucho más competitivo y dinámico. En centros educativos como EAE Business School ofrecen todo tipo de Másteres y programas especializados en el mundo de los negocios. Podrás estudiar desde un MBA in Innovation & Change Management hasta un Máster en Marketing Digital & E-Commerce Part Time. Sus centros en Madrid y Barcelona cuentan con instalaciones modernas, personal administrativo y académico 100% profesional. Además, trabajan con las herramientas más innovadoras del sector. Colaboran con empresas reconocidas, ofrecen planes de ayudas y becas y ofrecen una preparación adaptada a los estándares más altos a nivel mundial.

Metodología sólida y flexible para los estudiantes

Su modelo de enseñanza se basa en que las estructuras generales de sus programas sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los desafíos del mercado actual. Esto le permite a los estudiantes encontrar y mantener un norte en su preparación. Además, les permite conectar con profesionales del área de especialización a la que pertenecen.

EAE colabora con empresas reconocidas de distintos sectores

Muchos alumnos se decantan por EAE gracias a que colabora con universidades prestigiosas, escuelas de negocios y todo tipo de asociaciones internacionales. Por si fuera poco, desde sus inicios en 1958 tiene una firme conexión con el tejido empresarial. Actualmente, materializa acuerdos de colaboración con más de 1400 empresas e instituciones. Cada año, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer instalaciones de las mejores empresas del sector. Además, pueden realizar prácticas profesionales en ellas y tienen amplias posibilidades de conseguir contratos de trabajo formal una vez terminen sus prácticas correspondientes.

Profesores con gran experiencia profesional

Para nadie es un secreto que en el mundo laboral hay que rodearse de los mejores para obtener mejores oportunidades de preparación y, por consiguiente, mejores trabajos. En EAE los estudiantes podrán compartir con un equipo docente con gran experiencia profesional. Además, serán educados con los modelos pedagógicos más efectivos y contarán con la colaboración de empresas e instituciones de primera línea. Por otra parte, también se han encargado de que cada programa tenga una estructura de calidad transversal. El objetivo es formar profesionales capaces de desarrollar un pensamiento crítico, de labrar su propio camino laboral y transformarlo desde una perspectiva más abierta, moderna y constructiva. Para su Dirección Académica, es menester la formación de “...líderes ágiles, resilientes, proactivos, valientes y, sobre todo, humanos”.

Preparación versátil y personalizable

Algo que llama la atención de la estructura de EAE son sus ejes fundamentales. Según su página oficial, la versatilidad, la personalización y la excelencia son los objetivos principales y los cimientos sobre los que se diseñan sus programas. De hecho, no delimitan su preparación a un aula de cuatro paredes, densos libros de texto y exámenes básicos. Los estudiantes cuentan con distintas posibilidades de aprendizaje que pueden adaptar a su estilo de vida. Tienen aulas virtuales, entornos de encuentro y toda clase de herramientas tecnológicas. Podrán desarrollarse como profesionales flexibles, dinámicos y capaces de adaptarse y transformar lo aprendido a distintos entornos.

Los más altos estándares de calidad

La supervisión y el acompañamiento empieza desde que el candidato solicita información al centro. Esto permite que todo su paso por la institución sea ameno, práctico y apegado a los estándares más altos de la educación europea. Básicamente, EAE Business School ofrece un plan de seguimiento personal y profesional antes, durante y después de realizar los estudios. Esto le permite a los egresados obtener un nivel de competencias óptimas para destacar en sus futuros trabajos. Además, según las opiniones de sus estudiantes, la dirección académica de EAE ha construido una extensa y cercana red de puntos de contacto con su alumnado. Esto les ha permitido ofrecer toda clase de oportunidades de autoreflexión y acompañamiento. Del mismo modo, ofrece la posibilidad de que los alumnos personalicen su aprendizaje y amplíen su abanico de alternativas. Para muchos, es una forma innovadora para que cada estudiante construya y viva una experiencia particular.

Algunas de las opiniones de sus estudiantes y egresados

Por último, es importante acotar algunas de las opiniones de sus estudiantes y egresados. Ellos afirman tener una de las mejores experiencias en su camino académico y profesional. “Desde mi formación en la Universidad soñaba con realizar un Máster en EAE. Por fortuna, apenas terminé mi grado, pude empezar con mi preparación. La experiencia fue maravillosa, conocí profesores geniales y aprendí de una forma mucho más moderna y completa. Ahora tengo el trabajo de mis sueños y vivo contenta.” Teresa Reyes Aponte. Egresada de Máster en Customer Experience & Innovation “Durante el Máster en Dirección Comercial y Ventas he aprendido sobre las exigencias del mercado actual y de las estrategias más adecuadas para mantenerse en el sector. Además, tanto las aulas como el campus virtual están equipados con las herramientas que necesitaba para tener una formación que se adapta a mis expectativas profesionales.” Pablo Marín. Estudiante de Máster en Dirección Comercial y Ventas