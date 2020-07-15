Airbnb es la primera empresa en presentar un amparo contra la reforma fiscal de la economía digital. Este 10 de julio, Airbnb Ireland Unlimited Company presentó un amparo contra la reforma de cobro...

Airbnb es la primera empresa en presentar un amparo contra la reforma fiscal de la economía digital. Este 10 de julio, Airbnb Ireland Unlimited Company presentó un amparo contra la reforma de cobro de impuestos a la economía digital. Esta empresa es la que se encarga de hacer las reservaciones de Airbnb en México. Específicamente, la reforma trajo consigo dos cambios importantes para estas plataformas:

se cobra ISR a quienes usen las plataformas para vender productos o servicios,

deben retener el IVA.

En el caso de Airbnb, quienes ofrecen hospedaje deben pagar una tasa de ISR de entre 2% y 10%, dependiendo de sus ingresos mensuales. Además, la tasa de IVA es de 16% para los huéspedes. Todo esto, como señala el periódico Reforma, genera obligaciones y costos administrativos para la empresa. Estas son las tasas de retención que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión para servicios de hospedaje:

Monto del ingreso mensual Tasa de retención Hasta 5,500 pesos 2% Hasta 15,000 pesos 3% Hasta 35,000 pesos 5% Más de 35,000 pesos 10%

Es el primer amparo contra impuestos a la economía digital

Este es el primer amparo que se presenta contra la reforma que entró en vigor el 1 de junio de este año. Por ahora, el amparo todavía no se resuelve. De acuerdo con el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, primero la empresa tendrá que aclarar exactamente cómo la nueva reforma es inconstitucional. Por otro lado, en una entrevista con Forbes, Ángel Terral, director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, dijo que desde el 1 de junio la empresa está siguiendo todas las leyes y retenciones necesarias. Así, han estado trabajando con los anfitriones para que entiendan exactamente qué impuestos deben pagar.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).