El monto representa un incremento del 226% en términos reales en comparación con los 102 millones de pesos embargados en 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en colaboración con autoridades federales y estatales, llevó a cabo operativos a lo largo de las principales carreteras del país durante el año 2023, logrando embargar mercancía valuada en más de 351 millones de pesos. Este monto representa un incremento del 226% en términos reales en comparación con el año anterior, donde el valor de la mercancía embargada fue de 102 millones de pesos. En el transcurso del último trimestre de 2023, se establecieron 107 puntos de verificación, abarcando el 31% del territorio nacional, donde se detectó un flujo vehicular significativo transportando mercancía de origen extranjero. Como parte de las medidas para combatir el contrabando, el SAT llevó a cabo 427 revisiones de visitas domiciliarias exhaustivas y rápidas, así como verificaciones de mercancías y vehículos extranjeros que no pudieron acreditar su legal importación, permanencia o posesión en territorio nacional.

Intensifican inspecciones

Además, se intensificaron las inspecciones a empresas del sector manufacturero, maquilador y de servicios de exportación (IMMEX), que representan el 38% de las importaciones totales de dicho régimen, con un enfoque particular en sectores como la industria textil y de confección, así como el acero y el aluminio. En cuanto a la recaudación derivada de las actividades de fiscalización en materia de comercio exterior, se alcanzaron 86 mil 46 millones de pesos, reflejando un aumento de 21 mil 867 millones de pesos respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 27% en términos reales. A través de labores de inteligencia, se emitieron un total de 99 órdenes de visitas domiciliarias en varios estados del país, dirigidas a empresas de sectores como la confección, textil, artículos para fiesta y vestimenta, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, como parte de las medidas para desalentar el comercio informal, se identificaron contribuyentes sujetos a suspensión del padrón de importadores, resultando en el procesamiento de 348 de las 400 solicitudes generadas. Asimismo, se iniciaron 622 actos de fiscalización dirigidos a 539 contribuyentes. Estas acciones del SAT refuerzan la percepción de riesgo asociada a la introducción de productos ilegales, promoviendo así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y evitando la comercialización de productos que no cumplen con los requisitos de importación.