La operadora de restaurantes busca invalidar el cobro de 3,881 millones de pesos que el SAT le exige por el impago de impuestos correspondientes a la compra de Vips en 2014 Durante una conferencia de prensa para discutir los resultados financieros del primer trimestre del 2023, Rafael Contreras, director financiero de Alsea, la operadora de restaurantes, indicó que no esperan una resolución en su litigio contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los impuestos de la compra de Vips en 2014 durante la actual administración. La empresa continúa con el proceso legal y espera que dure de tres a cuatro años más. Aunque en julio de 2022, el SAT tuvo que liberar las cuentas bancarias de Alsea después de que iniciaron un juicio de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA). Alsea busca invalidar el cobro de 3,881 millones de pesos que el SAT le exige por el impago de impuestos correspondientes a la compra de Vips en 2014, al argumentar que el precio de la adquisición fue inferior al valor real de la cadena de restaurantes. La compañía no tiene reservas respecto al conflicto y confía en no tener que hacer pagos adicionales al SAT. En cuanto a las ventas, Alsea reportó un aumento del 16% en el primer trimestre del 2023, lo que se atribuye a la recuperación sostenida en el consumo y a la ejecución de estrategias de precios de las diversas marcas de la compañía. Alsea planea invertir 5,500 millones de pesos en el 2023 para abrir entre 250 y 290 tiendas en todos los países de Europa y Latinoamérica donde tiene operaciones, así como remodelar gran parte de sus restaurantes.