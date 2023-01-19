La actualización de las tablas de ISR sirve para evitar que, ante incrementos salariales, se coloque a los contribuyentes en un rango superior de la tarifa El 27 de diciembre de 2022, se publicó el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, que contiene las tarifas y tablas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas. El Anexo 8 se encuentra integrado con las tarifas y tablas para la determinación del ISR en sus distintos periodos de pago: mensuales, quincenales, semanales, entre otros. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), las tarifas se actualizaron por la inflación generada. Esto se debe a que la normatividad aplicable establece que cuando la inflación acumulada exceda del 10% desde la última actualización de las tarifas, éstas deben actualizarse. Esto lo establece el artículo 152 de la Ley del ISR. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, explicó que la actualización de la tarifa sirve para evitar que, ante incrementos salariales, se coloque a los contribuyentes en un rango superior de la tarifa, aplicando una tasa más alta. Por eso, indicó que existe un beneficio para los trabajadores, porque la mencionada actualización evitará que los incrementos salariales otorgados para el ejercicio fiscal 2023, se traduzcan en una mayor carga tributaria para ellos. Puedes ver y descargar la RMF para 2023 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19, 26 y 27 aquí / Fecha de publicación: 27 de diciembre de 2022.
Impuestos
¿Dónde descargar las tablas y tarifas de ISR 2023?
La actualización de las tablas de ISR sirve para evitar que, ante incrementos salariales, se coloque a los contribuyentes en un rango superior de la tarifa El 27 de diciembre de 2022, se publicó el...