En total, con las nuevas reglas el Infonavit tomará en consideración un total de siete factores para determinar los puntos de los trabajadores. Anteriormente, el Instituto del Fondo Nacional de la ...

En total, con las nuevas reglas el Infonavit tomará en consideración un total de siete factores para determinar los puntos de los trabajadores. Anteriormente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pedía un mínimo de 116 puntos a los trabajadores que quisieran un crédito ante el instituto. Ahora, a partir de una serie de modificaciones que se hicieron a las reglas para conceder créditos hipotecarios, los trabajadores interesados necesitarán un mínimo de mil 80 puntos en adelante. El incremento no implica que los derechohabientes deberán trabajar muchos más años para acceder a un crédito, pues el Infonavit ahora tomará en consideración otros criterios para puntuar a los trabajadores, como su edad, el monto que tiene ahorrado en la subcuenta de vivienda y su salario. En total, con las nuevas reglas el Infonavit tomará en consideración un total de siete factores para determinar los puntos de los trabajadores:

Edad y salario. En consideración del salario mensual integrado del trabajador, incluyendo sus prestaciones, así como su edad, se podrán acumular hasta un máximo de 235 puntos. Ahorro en subcuenta de vivienda. Este factor acumula puntos acada que se agregue un monto igual a un salario mensual integrado. El máximo de puntos que se puede obtener por esta vía es de 124. **Cotización continua.**Entre más tiempo tenga cotizando el trabajador, más puntos tendrá. El máximo que se puede obtener por este concepto es de 191 puntos. Tipo de trabajador. Se considera si el trabajador tiene una contratación permanente o temporal. Lo máximo que se puede obtener por este concepto son 123 puntos. **Estabilidad laboral.**En este punto el Infonavit evalúa la retención de personal que la empresa para la que labora el derechohabiente ha tenido los últimos tres años. Se pueden sumar hasta 130 puntos. **Conducta de pago de la empresa.**El Infonavit evaluará qué tan cumplida es la empresa para la que labora el trabajador. Si la empresa cumple a cabalidad, el trabajador podrá obtener 129 puntos. Contexto. Se toma en cuenta la ubicación y giro de la empresa. Pueden obtenerse hasta 243 puntos.

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