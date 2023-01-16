En estos días no correrán los plazos legales para los actos y procedimientos a cargo del Instituto El 13 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un aviso en el que dio a conocer los días que considera inhábiles durante 2023.
Días inhábiles del Infonavit del 2023
El documento indica que los días que considera inhábiles el Infonavit son los siguientes:
- El 1 de enero
- El 06 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)
- El 20 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)
- Del 3 al 7 de abril
- El 1 de mayo
- El 10 de mayo
- El 16 de septiembre
- El 02 de noviembre
- El 20 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)
- El 24 de diciembre
- El 25 de diciembre
- El 31 de diciembre
- Los que determinen las autoridades del Infonavit
Puedes ver el Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2023, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos a cargo del Infonavit aquí / Fecha de publicación: 13 de enero de 2023.