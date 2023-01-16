En estos días no correrán los plazos legales para los actos y procedimientos a cargo del Instituto El 13 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) p...

En estos días no correrán los plazos legales para los actos y procedimientos a cargo del Instituto El 13 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un aviso en el que dio a conocer los días que considera inhábiles durante 2023.

Días inhábiles del Infonavit del 2023

El documento indica que los días que considera inhábiles el Infonavit son los siguientes:

El 1 de enero

El 06 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

El 20 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

Del 3 al 7 de abril

El 1 de mayo

El 10 de mayo

El 16 de septiembre

El 02 de noviembre

El 20 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

El 24 de diciembre

El 25 de diciembre

El 31 de diciembre

Los que determinen las autoridades del Infonavit

Puedes ver el Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2023, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos a cargo del Infonavit aquí / Fecha de publicación: 13 de enero de 2023.