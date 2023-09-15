El tribunal consideró que existen suficientes pruebas que sugieren su involucramiento en el delito de enriquecimiento ilícito En una última instancia, la justicia federal rechazó la solicitud de Héctor Taurino Landa Cabrera, ex alto mando del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para cancelar el proceso en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de 50 millones 532 mil 91 pesos. El Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México negó el amparo solicitado por el ex funcionario. El tribunal consideró que sus derechos no fueron vulnerados durante el proceso y que existen suficientes pruebas que sugieren su involucramiento en el delito mencionado. Según reporta Reforma, Landa Cabrera presentó dos argumentos principales en su demanda. En primer lugar, afirmó que fue procesado sin que se consideraran todos sus argumentos, y en segundo lugar, alegó que no existen pruebas sólidas que respalden la acusación de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los tres magistrados del tribunal colegiado determinaron que tanto el juez que llevó el caso como el magistrado que resolvió su apelación llevaron a cabo un análisis de todas las pruebas presentadas, concluyendo que estas son suficientes para presumir su posible culpabilidad. El caso de Landa Cabrera salió a la luz pública en noviembre de 2020 cuando se reveló que el gobierno federal había descubierto que una empresa catalogada como "facturera" le había transferido una residencia en el Fraccionamiento Jardines del Pedregal como pago en especie, con un valor catastral de 15 millones de pesos. Según la investigación, el 2 de agosto de 2018, Arrendadora Franllutti entregó esta propiedad al entonces alto funcionario del SAT como parte de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, la empresa no emitió un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por esta transacción ni declaró la correspondiente retención de impuestos. Además, entre 2015 y 2018, la compañía presentó declaraciones fiscales en ceros, sin reportar operaciones, activos o inversiones.