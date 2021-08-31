Las importaciones temporales son esenciales para el turismo de reuniones, pero se ven muy afectadas por los altos aranceles. El turismo de reuniones fue una de las industrias más golpeadas por la pandemia. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Turismo de Reuniones (Comir), los ingresos del sector tuvieron una caída de 56% en 2020, y se espera una de 46% en 2021, lo que se traduce en una pérdida de 600 mil millones de pesos. Ante esta situación, la industria ha pedido más flexibilidad al gobierno federal y especialmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En entrevista con El Heraldo de México, Gustavo Staufert, director de la oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, explicó que el SAT pone trabas a la industria a través de los aranceles. Específicamente, en los aranceles a importaciones temporales. En este sentido, Staufert explicó que la tercera parte de los eventos está relacionada con importaciones temporales; es decir, productos que se exponen en los congresos y luego vuelven a salir del país. Sin embargo, los altos aranceles aumentan los costos para los eventos. De acuerdo con el Comir, en algunos casos esto puede afectar los empleos del sector de eventos masivos. Hace un par de semanas se llevó a cabo la edición 83 de la Convención Bancaria en Acapulco. Entre otras cosas, organizaciones como el Comir y la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) criticaron el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno federal en cuanto al sector del turismo de reuniones.Con información de El Heraldo de México, El Financiero y Milenio https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/30/piden-al-sat-mas-flexibilidad-la-industria-de-organizacion-de-eventos-330511.html https://www.milenio.com/negocios/turismo-reuniones-pandemia-tornara-negocio-hibrido https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-herrera-albertos/2021/08/25/ibtm-el-como-si-del-turismo-de-reuniones/

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