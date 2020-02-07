El objetivo de la declaración anual es que las personas físicas paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) indica que las personas físicas que o...

El objetivo de la declaración anual es que las personas físicas paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) indica que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario están obligadas a pagar su impuesto anual. Esto mediante una declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. Pero los contribuyentes no tienen que pagar el impuesto anual por los ingresos exentos y por los que se haya pagado impuesto definitivo. [Ley del ISR 150]. Así que las personas físicas obligadas tienen hasta el último día de abril para presentar su declaración anual. En 2020 la fecha límite será el jueves 30 de abril. El objetivo de la declaración anual es que las personas físicas paguen el ISR del ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto de acuerdo a su régimen fiscal.

La declaración anual de personas físicas debe contener la siguiente información:

Ingresos,

deducciones personales,

retenciones,

y pagos provisionales.

No todos los asalariados deben hacer su declaración anual de personas físicas, sólo aquellos que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

Que hayan percibido ingresos anuales que excedan de 400 mil pesos

Quienes en el año hayan percibido ingresos de dos o más patrones, aún cuando no excedan de 400 mil pesos

Que hayan percibido ingresos por liquidación, indemnización laboral, jubilación o pensión

Quienes hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre de 2018

Que hayan percibido ingresos por agricultura, ganadería, pesca y silvicultura

Quienes hayan obtenido ingresos por salarios de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones, tales como embajadas u organismos internacionales

Servicios profesionales

Quienes prestan servicios personales independientes y emiten comprobantes por concepto de honorarios.

Actividades empresariales

Quienes realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas de pesca o silvícolas, incluidos los que tributan en el régimen de incorporación fiscal que optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad.

Ingresos por arrendamiento

Quienes cobran rentas por otorgar el uso o goce de inmuebles.

Ingresos por intereses y dividendos

Quienes reciben intereses o dividendos de personas morales.

Enajenación de bienes

Quienes hayan obtenido ingreso por la venta de bienes muebles o inmuebles.

Adquisición de bienes

La obtención de bienes por donación, prescripción, tesoros, así como construcciones, instalaciones o mejoras permanentes, en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos de arrendamiento queden a beneficio del propietario.

Otros ingresos

También deberán presentar la declaración las personas físicas que hayan recibido

ingresos por deudas perdonadas por el acreedor,

ganancia cambiaria,

intereses de créditos,

intereses moratorios e indemnizaciones,

remanente distribuible de personas morales y

derechos de autor, entre otros.

Datos informativos de la declaración anual de personas físicas

Todas las personas físicas están obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios, así como de los ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente y los ingresos exentos por herencia o legados, obtenidos en 2018, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos. Puedes revisar la información del SAT sobre la declaración anual de personas físicas aquí.

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