La RMF para 2022 establece el plazo para habilitar o actualizar el buzón tributario del RESICO.

La RMF para 2022 establece el plazo para habilitar o actualizar el buzón tributario del RESICO.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. El documento establece el plazo para que los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) actualicen el buzón tributario.

Fecha límite para actualizar el buzón tributario del RESICO

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, las personas físicas que habiendo estado en otro régimen hasta el 31 de diciembre de 2021, hayan migrado desde el 1 de enero de 2022 al RESICO, deberán ingresar, a más tardar el 30 de junio de 2022, dos medios de contacto confirmados para habilitar su buzón tributario. Esto se estableció en el Artículo Transitorio Décimo de la RMF para 2022. De la misma forma, también tendrán hasta el 30 de junio de 2022 para habilitar su buzón tributario, los contribuyentes que comiencen a tributar en el en el RESICO a partir del 1 de enero de 2022. Es decir, los que recién se hayan inscrito al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Con información de Fiscalia.

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