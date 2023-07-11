La autoridad cuadruplicó las visitas de supervisión a empresas que cuentan con una certificación de ambos impuestos Durante el primer semestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que 513 empresas incumplieron con los requisitos y obligaciones de certificación del Impuesto al Valor agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A través de un comunicado, la autoridad fiscal informó que entre los contribuyentes incumplidos se encuentran 50 grandes contribuyentes, pertenecientes a los sectores textil, aluminio, acero y automotriz. Por eso, el SAT cuadruplicó las visitas de supervisión a empresas que cuentan con una certificación de ambos impuestos, y 75% de dichas certificaciones fueron canceladas de manera definitiva. De acuerdo con el SAT, el monto presuntivo pendiente de los créditos fiscales generados a cargo de las empresas canceladas durante el primer semestre de 2023, asciende a 8 mil 324 millones de pesos por los conceptos de IEPS e IVA. Lo anterior representa un incremento de 34% con respecto al mismo periodo de 2022 y tres veces más a lo correspondiente de 2021. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 5 de julio de 2023.