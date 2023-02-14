Las tecnologías informáticas, que en un inicio se crearon para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ahora lo están dificultando, señalan especialistas Durante enero de 2023, algunos contribuyentes tuvieron problemas importantes en los pagos provisionales de las personas morales. De acuerdo con la consultora Fiscalia, entre los problemas detectados se encuentran los siguientes:

Falta de carga de datos como los coeficientes de utilidad o los cambios de régimen fiscal "Desaparición” de las pérdidas amortizables

La ubicación en supuestos jurídicos no aplicables para el contribuyente, que han hecho imposible la presentación de las declaraciones y, por ende, del pago de impuestos.

La consultora explica que las tecnologías informáticas, que en un inicio se crearon para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ahora lo están dificultando. Fiscalia indica que la firma electrónica, los formularios de impuestos en línea, el uso de contabilidad electrónica y la factura electrónica son herramientas que han dotado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de información estructurada y homologada con el potencial de explotar datos y detectar comportamientos atípicos en los contribuyentes. Esto, para facilitar la labor de fiscalización y, por ende, la recaudación. Sin embargo, señala que este desarrollo tecnológico carece del acompañamiento de una rama esencial en el diseño y desarrollo de sistemas que es la “experiencia del usuario”. Esto es, todo desarrollador de sistemas debe siempre considerar la manera en que el usuario interactúa con el sistema, de forma que la “experiencia” de uso sea la óptima, tanto para quien utiliza el sistema como para quien explota la información obtenida a través de este. El artículo de Fiscalia indica que en el caso de las aplicaciones del SAT, a las que erróneamente el órgano les llama “aplicativos”, con el paso de los años se han convertido en formularios extensos, incomprensibles y de un uso tan rígido que en muchos casos hace imposible su correcto llenado. Como ejemplo, indica que basta con que la autoridad omita considerar algún supuesto práctico o jurídico para propiciar que haya contribuyentes que simplemente no puedan completar un formulario, o bien, que lo completen con datos incorrectos buscando culminar la difícil tarea de declarar, enviar el formulario y pagar el impuesto. Además, señala que otro de los grandes defectos de estas aplicaciones es el exceso de información sin facilidades de captura por parte del usuario. El mejor ejemplo es la declaración anual de personas morales para el año 2022, que destaca por el detalle de información solicitada, con una deficiente experiencia de usuario que obliga a una inversión de tiempo considerable, lo cual es paradójico: Un sistema computacional debería agilizar las labores operativas como la captura de datos, pero dado el ineficaz diseño de las interfaces, el efecto es el opuesto.