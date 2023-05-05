Los contribuyentes esperaron en promedio 42 minutos para ser atendidos en la oficinas del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el primer trimestre de este año un tiempo de espera promedio de 42 minutos para los contribuyentes que acudieron a sus oficinas con cita, lo que representa un aumento de 2.5 veces en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra también es 4.2 veces mayor al tiempo promedio de espera registrado en el primer trimestre de 2019, antes de la pandemia, cuando fue de 8.03 minutos, según cifras del Programa Anual de Mejora Continua del SAT. Ariana Elizabeth Martínez, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó a Reforma que esto puede deberse a que el SAT ofreció más citas este año para atender el rezago provocado por la pandemia y la demanda de Constancias de Situación Fiscal para atender nuevos requerimientos fiscales, pero no aumentó el personal ni la infraestructura de atención. También mencionó que algunos contribuyentes no acuden a su cita con todos los documentos requeridos. Claudio Manuel Rivas, socio del área de Soluciones de Procesos de Negocios en Salles Sainz Grant Thornton, comentó al diario que la razón principal de la mayor espera se debe a la burocratización en los trámites fiscales, lo que no permite concluir los mismos de forma expedita. Agregó que en muchos casos no se pueden concluir los trámites en una sola visita. El SAT informó recientemente que en el primer trimestre del año se registraron 4 millones 912 mil atenciones presenciales, un aumento anual del 22.3%. Esta cifra también es un 55% mayor a las 3 millones 172 mil atenciones realizadas en 2019, antes de la pandemia. Martínez sugirió que el fisco podría fomentar que más trámites se realicen en su sitio web para reducir las atenciones en sus oficinas. Cabe destacar que el tiempo de espera reportado en los primeros tres meses de este 2023 fue 28 minutos mayor al que el fisco se había fijado como meta.