Las redes sociales descentralizadas tienen un mercado direccionable de $ 1 billón al año y pueden convertirse en el catalizador que levantará el mercado de NFT en 2023. Aprenda cómo se aprovechan l...

Las redes sociales descentralizadas tienen un mercado direccionable de $ 1 billón al año y pueden convertirse en el catalizador que levantará el mercado de NFT en 2023. Aprenda cómo se aprovechan los NFT para construir redes sociales transparentes como Crypto.Page, donde los usuarios, no las corporaciones, son los verdaderos beneficiarios.

Los usuarios de las redes sociales Web2 están pagando un alto precio.

El último informe de Crypto Theses de Messari nombra a DeSoc (redes sociales descentralizadas) como una de las tendencias clave de NFT a observar en 2023. El CEO Ryan Selkis llama a las redes sociales "principales para la disrupción gracias a las criptomonedas" y agrega que las redes sociales impulsadas por criptomonedas cambiarán. la forma en que los usuarios intercambian valor en línea.

El mercado global de las redes sociales tiene un valor de más de $ 220 mil millones, pero para los usuarios finales, las plataformas como Facebook e Instagram son aparentemente gratuitas. Sin embargo, como lo expresó el documental de Netflix The Social Dilemma, si no está pagando por el producto, entonces usted es el producto. De hecho, los gigantes de las redes sociales de Web2 obtienen ingresos de miles de millones de dólares gracias a los datos y el contenido que los usuarios proporcionan sin darse cuenta.

Esto crea un problema de triple filo: 1) los usuarios no pueden controlar lo que se hace con sus datos y contenidos; 2) los usuarios no pueden monetizar ese contenido; 3) su contenido puede ser usado en su contra y resultar en censura. Este es el verdadero precio que paga por usar las redes sociales "gratuitas" en Web2.

Redes sociales en Web3 vs. Web2, como lo explican los expertos de Crypto.Page

Las nuevas redes sociales en Web3 – DeSoc – se verán muy diferentes:

1) Los usuarios serán dueños de su contenido y extraerán el valor total de su propiedad intelectual. Por ejemplo, las regalías de los creadores en las redes sociales serán pan comido.

2**) En lugar de bases de datos centralizadas, el contenido se almacenará de forma descentralizada utilizando protocolos como Arweave e IPFS.** Esta parte todavía necesita algo de trabajo para asegurarse de que cualquier contenido esté siempre disponible, incluso si el creador no está conectado.

3) Los usuarios también controlarán cómo se ven sus feeds. Expertos del proyecto social descentralizado Crypto.Page, explica:

“En lugar de un algoritmo centralizado que básicamente te espía y decide qué publicaciones y anuncios mostrar, en DeSoc puedes amplificar varios temas y estados de ánimo. Usted decide, no el algoritmo o algunos ejecutivos bien pagados detrás de él”.

Las propias redes sociales serán gestionadas por DAOs de usuarios. Y aunque DeSoc no tiene ninguna estructura de censura, los usuarios pueden votar para introducir reglas, por ejemplo, para suprimir contenido violento. Pero esas reglas y su aplicación serán transparentes y aprobadas por todos.

¿Qué papel jugarán las NFT en esto? El equipo de Crypto.Page continúa:

“En Web3, la mayoría de las piezas de contenido se tokenizarán como NFT. Esta es la forma más fácil de mantener el control del usuario y monetizarlo. Por ejemplo, en Crypto.Page, el contenido en sí (prueba, imágenes, videos) es un archivo almacenado en IPFS, pero un Page.NFT especial contiene un enlace a ese archivo. Los comentarios y los Me gusta o No me gusta de una publicación se guardan dentro de Page.NFT”.

Ahora imagine si todas las fotos, videos y publicaciones de los usuarios en una gran plataforma social se convirtieran en NFT negociables y comenzaran a generar regalías y recompensas. Ese es un nuevo nicho enorme para la industria de NFT y, lo que es más importante, con una utilidad más práctica que los NFT de GameFi.

La anatomía de una red DeSoc: el ejemplo de Crypto.Page.

Hay bastantes aplicaciones de redes sociales Web3 en desarrollo: Lens Protocol, Diaspora, Peepeth, Steemit, SocialX, etc. Nos centraremos en Crypto.Page, ya que presenta un ecosistema completo, con una utilidad NFT avanzada, un mercado, un DAO. , integraciones de identidad del mundo real, soporte multicadena, etc.

El proyecto también tiene una dApp beta en funcionamiento en Ethereum, BNB Chain, Polygon, Tron y Solana.

Monedero como cuenta: en lugar de registrarse con el correo electrónico de uno (una práctica tradicional de Web2), la dirección del monedero criptográfico de uno sirve como una página. No es necesario compartir datos de identificación personal.

Page.NFT: tiene un creador (que no cambia) y un propietario. Los creadores también pueden transferir o vender Page.NFT, siempre que el destinatario acepte la transferencia. Los autores de contenido popular son recompensados con el Page.Token nativo del proyecto, así como con tokens de reputación.

Page.Token: se utiliza como medio de pago para acceder a comunidades y contenidos exclusivos, obtener recompensas por contenido de calidad, votar en el DAO y mucho más.

Page.Identity: una herramienta para vincular la identidad DeSoc de uno con una persona o empresa real. Esto permite que marcas y personalidades populares tengan cuentas verificadas en Web3.

Page.Marketplace: los creadores pueden vender los derechos de copia o uso de su contenido.

Tokens Soulbound: promovidos por primera vez por Vitalik Buterin, los SBT son tokens que se adjuntan permanentemente a un usuario y no se pueden transferir. En Crypto.Page, los SBT representan la identidad y la reputación en línea de uno y determinan a qué comunidades puede unirse, cuántos votos tiene, etc. Los tokens de reputación vienen en 5 tipos, y en la primera versión de Crypto.Page, los 5 no son.

Page.DAO (lanzamiento completo previsto para 2024): los usuarios controlan la tesorería, la emisión de Page.Token, la liquidez, etc.; también resuelve conflictos y disputas de autoría, así como elige un supermoderador.

Page.SafeDeal: transacciones seguras garantizadas por un tercero, por ejemplo, transferencias de valiosos tokens de reputación.

2023 podría marcar el inicio de la tendencia DeSoc.

Messari no es la única autoridad que considera las redes sociales descentralizadas como el próximo gran avance en NFT y Web3. Crypto.com también los incluyó en su revisión anual, y Forbes los incluyó como una de las 5 principales tendencias de Web3.

Es importante destacar que DeSoc es una prueba de que las NFT pueden hacer algo útil, y no solo generar recompensas P2E que se deprecian constantemente.

El contenido de propiedad del usuario como mercado puede crecer a $ 20 mil millones para 2028, según Polaris Research, y serán proyectos como Crypto.Page, Steemit, Lens y otras nuevas empresas de Web3 los que liderarán la tendencia.