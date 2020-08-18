Tras la pandemia, el SAT ha optado por dar servicio en línea; sin embargo las fallas y las quejas de los usuarios no cesan. Los usuarios siguen reportando fallas en el sistema en línea del Servicio...

Tras la pandemia, el SAT ha optado por dar servicio en línea; sin embargo las fallas y las quejas de los usuarios no cesan. Los usuarios siguen reportando fallas en el sistema en línea del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por ejemplo, contribuyentes que ya cerraron sus negocios debido a la pandemia ni siquiera se han podido dar de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo complicado que es obtener las citas. La totalidad de los trámites que se pueden realizar por internet no se salvan. Los usuarios reportan que la saturación de las citas y la asesoría en el número telefónico 55-6272-2728 suele retardarse más de media hora y que además es insuficiente. Por su parte, la autoridad tributaria informó que ya ha cancelado 535 citas irregulares gestionadas por terceros o gestores y que cancelará todas las que sean así, pues los propios contribuyentes deben hacer los trámites directamente. Desde marzo, cuando comenzó el confinamiento, el SAT ha asegurado que está mejorando la atención en línea para evitar contagios por las aglomeraciones que suelen tener sus oficinas. No parece ser así.

La ineficiencia se suma a un empeoramiento de la percepción

La dependencia tributaria ha dado a conocer los resultados de la encuesta sobre la percepción de los ciudadanos que consideran que recibirán una sanción si incumplen con sus obligaciones fiscales: Durante los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, tres de cada 10 contribuyentes creía que había riesgo por algún incumplimiento. En contraste, desde 2019 hasta el segundo trimestre de este año, la cifra subió a ocho de cada 10 las personas que temen que ser sancionadas si incumplen con sus obligaciones, informó el SAT. Mientras tanto, el trámite más solicitado ante el SAT es la firma electrónica: en el segundo trimestre de 2020, 41% de los trámites ante la dependencia fueron para solicitar la firma electrónica avanzada; 17% para requerir orientación fiscal o asesoría; 16% para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, cambios de domicilio, nombre o razón social, y 7% para las declaraciones u otras acciones.

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