A partir de la próxima semana, reabrirán los cines al 30% de su capacidad, informó hoy viernes el gobierno de la Ciudad de México. A partir del próximo miércoles 12 de agosto, alrededor de 997 pant...

A partir de la próxima semana, reabrirán los cines al 30% de su capacidad, informó hoy viernes el gobierno de la Ciudad de México. A partir del próximo miércoles 12 de agosto, alrededor de 997 pantallas de cine en la capital podrán reabrir con todas las medidas sanitarias, y con un aforo del 30% de su capacidad. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, puntualizó en conferencia de prensa que sí se podrá vender alimentos en los complejos, contra lo que hace unas semanas señalaba un documento de las autoridades locales. Permanecerá la sana distancia durante las funciones. Asimismo explicó que por ahora los teatros de la ciudad no podrán reabrir aún, pues a diferencia del cine, los actores hablan generalmente fuerte. Señaló que “en ningún lugar del mundo se han abierto, estamos revisando los protocolos; estamos hablando con la Secretaría de Cultura para que se abran espacios para teatro, los vamos a presentar pronto”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/te-urge-una-cita-en-el-sat-sigue-estos-consejos-para-conseguirla/

Medidas de seguridad para los cines en la nueva normalidad

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó cuáles son las medidas sanitarias que se deberán seguir durante las visitas a los cines, tales como:

Cubrebocas y careta obligatorios durante la jornada laboral.

Filtros sanitarios antes del ingreso al complejo de trabajo.

Sana distancia en todo momento.

Ventilación natural.

Registro dentro del portal https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ para poder operar.

Pruebas semanales a los empleados, así como el seguimiento de los posibles contagios.

Aforo al 30% de capacidad.

Fomentar el uso constante de gel antibacterial.

Señalización de los lugares disponibles dentro de la sala.

Fomentar la compra de boletos por internet.

Sí se venderán alimentos dentro de los complejos.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/asi-es-como-funcionaran-los-cines-durante-la-nueva-normalidad/ Con información del Gobierno de la CDMX.

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