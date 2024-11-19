En 2024, el IMSS lanzó una plataforma digital que promete agilizar la comunicación con los empleadores. Descubre qué trámites puedes realizar, el plazo para habilitarla y las ventajas que ofrece

En 2024, el IMSS lanzó una plataforma digital que promete agilizar la comunicación con los empleadores. Descubre qué trámites puedes realizar, el plazo para habilitarla y las ventajas que ofrece

En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el Buzón IMSS, una herramienta digital diseñada para mejorar la comunicación entre el Instituto y los patrones. Esta plataforma permite a los empleadores recibir notificaciones, enviar información y cumplir con sus obligaciones de manera rápida y segura, todo en línea.

Aunque actualmente solo incluye algunos trámites y servicios, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, aseguró que más funcionalidades están en desarrollo. Durante el ‘6° Congreso de Compliance’ organizado por Thomson Reuters, López Castañeda destacó que, aunque algunos patrones han mostrado resistencia, habilitar el Buzón IMSS es un gran beneficio, pues optimiza la comunicación y reduce tiempos.

La fecha límite para que los patrones habiliten el Buzón IMSS es el 1 de febrero de 2025. En caso de no hacerlo, proporcionar datos incorrectos o no actualizar los medios de contacto, el IMSS podrá realizar notificaciones mediante estrados.

¿Qué trámites y servicios puedes realizar en el Buzón IMSS?

Calendario de eventos: Recibe recordatorios de tus fechas clave en materia de seguridad social. Normatividad: Accede al acervo normativo del IMSS. Mis medios de contacto: Administra y actualiza tus datos, como correo electrónico y teléfono celular. Promociones electrónicas: Resuelve dudas y recibe orientación sobre el funcionamiento del Buzón, servicios de cobranza, entre otros. Mis expedientes: Documentos: Consulta y descarga cédulas de cuotas, aportaciones y amortizaciones.

Consulta y descarga cédulas de cuotas, aportaciones y amortizaciones. Comunicados: Entérate de avisos importantes y beneficios para tu empresa.

Entérate de avisos importantes y beneficios para tu empresa. Notificaciones: Recibe resoluciones, multas y documentos digitales de forma oficial. Cobranza: Autoriza o consulta opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social.

Descarga tu opinión del cumplimiento directamente con tu e.firma.

El Buzón IMSS no solo simplifica los trámites, también se posiciona como una herramienta clave para mejorar la interacción entre empleadores y el Instituto. ¿Ya lo habilitaste?