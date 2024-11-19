En 2024, el IMSS lanzó una plataforma digital que promete agilizar la comunicación con los empleadores. Descubre qué trámites puedes realizar, el plazo para habilitarla y las ventajas que ofrece
En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el Buzón IMSS, una herramienta digital diseñada para mejorar la comunicación entre el Instituto y los patrones. Esta plataforma permite a los empleadores recibir notificaciones, enviar información y cumplir con sus obligaciones de manera rápida y segura, todo en línea.
Aunque actualmente solo incluye algunos trámites y servicios, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, aseguró que más funcionalidades están en desarrollo. Durante el ‘6° Congreso de Compliance’ organizado por Thomson Reuters, López Castañeda destacó que, aunque algunos patrones han mostrado resistencia, habilitar el Buzón IMSS es un gran beneficio, pues optimiza la comunicación y reduce tiempos.
La fecha límite para que los patrones habiliten el Buzón IMSS es el 1 de febrero de 2025. En caso de no hacerlo, proporcionar datos incorrectos o no actualizar los medios de contacto, el IMSS podrá realizar notificaciones mediante estrados.
¿Qué trámites y servicios puedes realizar en el Buzón IMSS?
- Calendario de eventos: Recibe recordatorios de tus fechas clave en materia de seguridad social.
- Normatividad: Accede al acervo normativo del IMSS.
- Mis medios de contacto: Administra y actualiza tus datos, como correo electrónico y teléfono celular.
- Promociones electrónicas: Resuelve dudas y recibe orientación sobre el funcionamiento del Buzón, servicios de cobranza, entre otros.
- Mis expedientes:
- Documentos: Consulta y descarga cédulas de cuotas, aportaciones y amortizaciones.
- Comunicados: Entérate de avisos importantes y beneficios para tu empresa.
- Notificaciones: Recibe resoluciones, multas y documentos digitales de forma oficial.
- Cobranza:
- Autoriza o consulta opiniones de cumplimiento en materia de seguridad social.
- Descarga tu opinión del cumplimiento directamente con tu e.firma.
El Buzón IMSS no solo simplifica los trámites, también se posiciona como una herramienta clave para mejorar la interacción entre empleadores y el Instituto. ¿Ya lo habilitaste?