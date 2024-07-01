La documentación y el registro adecuados de estas transferencias son cruciales para justificar estos movimientos en caso de una auditoría o revisión fiscal Las transferencias entre cuentas propias ...

La documentación y el registro adecuados de estas transferencias son cruciales para justificar estos movimientos en caso de una auditoría o revisión fiscal Las transferencias entre cuentas propias no se consideran ingresos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre y cuando puedas demostrar claramente que no representan un incremento en tu patrimonio. Por eso, la documentación y el registro adecuados de estas transferencias son cruciales para justificar estos movimientos en caso de una auditoría o revisión fiscal. De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar Lara, el Artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que las autoridades fiscales presumirán, salvo se pruebe contrario, que los depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que está obligado a llevar se presumirán como ingresos. Considerando esta normatividad, en un texto publicado por Soy Conta, la especialista indicó que se entiende que las transferencias entre cuentas propias sí se consideran ingreso si no se cuenta con el soporte documental que pruebe la operación. Es decir, factura digital, contratos de préstamos, etcétera.

Documentación necesaria para justificar transferencias

En este contexto, la contadora señaló que si la autoridad fiscal solicita aclarar movimientos que considera como ingresos, se deben presentar los estados de cuenta bancaria, una copia del recibo que indica de donde proviene el monto, el número de cheque y reporte de transferencia y demás documentación que avale que sólo fue un traspaso entre cuentas propias.

Recomendaciones para evitar problemas fiscales

En el texto, Mabel Salazar también expuso las siguientes recomendaciones para evitar problemas fiscales: