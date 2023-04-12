De 2020 a 2020, Hacienda recaudó 163 mil 848 millones de pesos de impuesto sobre la renta Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que, gracias al aumento en la producción minera, el gobierno federal recaudó un 128% más en impuesto sobre la renta (ISR) del sector entre 2020 y 2022. En 2020 se recaudaron 30 mil 374 millones de pesos, mientras que para 2022 esta cifra aumentó a 69 mil 369 millones. En 2021, el monto fue de 64 mil 105 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 8.2%. Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), dijo a Reforma que durante este periodo las empresas mineras se vieron favorecidas en la producción y extracción de metales en el País, lo que generó un aumento en las contribuciones fiscales. La producción de oro creció un 14% y la plata un 7.3% entre 2020 y 2022. Cabe destacar que el alza en los precios del oro y la plata también contribuyó al aumento de la recaudación.

Evasión en minería

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, realizó estudios sobre la evasión por contrabando en México entre 2015 y 2021 en el sector de la minería. Según los resultados del análisis, la evasión por subvaluación en exportaciones en el subsector de minería ascendió a 75 mil millones de pesos en el periodo estudiado, lo que representa una tasa de evasión del 9.60 por ciento. La subvaluación consiste en declarar un valor menor al real para pagar menos impuestos. Los países como China, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y Países Bajos concentraron el 83.4 por ciento de la evasión en exportaciones. Además, la autoridad detectó una evasión por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) asociado de 22 mil millones de pesos.