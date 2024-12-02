El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio en México que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Aprende cómo calcularlo, qué hacer si no lo recibes y las posibles modificaciones a la ley que e...

El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio en México que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Aprende cómo calcularlo, qué hacer si no lo recibes y las posibles modificaciones a la ley que están en debate

El aguinaldo laboral es un derecho garantizado por el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México. Este pago anual debe ser entregado a los trabajadores antes del 20 de diciembre, y su monto mínimo equivale a 15 días de salario, aunque los empleadores pueden otorgar cantidades mayores si lo desean.

¿Habrá cambios en el aguinaldo para 2024?

Actualmente los legisladores están debatiendo aumentar el monto mínimo del aguinaldo a 30 días de salario, pero este cambio podría implementarse hasta 2025. Por ahora, el cálculo sigue basándose en los 15 días que marca la ley, de acuerdo con IDC Online.

¿Cómo calcular tu aguinaldo?

Dominique Zamora, CFO de Rankmi, destaca la importancia de realizar un cálculo preciso del aguinaldo para evitar problemas legales y mantener la transparencia con los empleados. Aquí te explicamos cómo calcularlo:

Si trabajas menos de un año en tu empleo actual :

Puedes optar por dos métodos: Divide los 15 días entre 365 días y multiplica el resultado por los días trabajados. Después, multiplica ese monto por tu salario diario. Multiplica tu salario diario por 15 días , divide el resultado entre 365 días y multiplícalo por los días trabajados.

: Puedes optar por dos métodos: Si llevas más de un año trabajando:

El cálculo es más sencillo:

(Salario diario) x (15 días)

Para conocer tu salario diario, divide tu sueldo mensual entre 30 días.

¿Qué hacer si no te pagan a tiempo?

Si el 20 de diciembre llega y no has recibido tu aguinaldo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para presentar una queja. La ley establece multas para los empleadores que incumplen con esta obligación, las cuales oscilan entre 50 y 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Cumplir con el pago del aguinaldo no solo es una obligación legal, sino también una muestra de compromiso y respeto hacia los trabajadores. ¡Asegúrate de recibir lo que te corresponde!