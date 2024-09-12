Con esta medida se busca que nadie destine más del 30% de su sueldo al pago de su crédito de vivienda El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha lanzado una iniciativa innovadora denominada “Nivela tu Pago”, destinada a aliviar la carga financiera de los trabajadores que enfrentan dificultades con el pago de sus créditos habitacionales. Esta medida es especialmente útil para aquellos cuyo salario ha disminuido, asegurando que no se les exija pagar más del 30% de sus ingresos mensuales. Carlos Martínez, director general del Infonavit, explicó que este programa responde a numerosas quejas de trabajadores formales que veían cómo un gran porcentaje de su salario era absorbido por los pagos del crédito. “El programa ajustará los pagos del crédito para que no superen el 30% del salario del trabajador, respondiendo a un llamado de la Secretaría del Trabajo por las altas tasas de descuento reportadas”, señaló Martínez.

Detalles del Programa “Nivela tu Pago”:

Descuentos Sustanciales : Los acreditados podrían recibir un descuento entre el 25% y el 75% en las mensualidades de sus créditos.

: Los acreditados podrían recibir un descuento entre el 25% y el 75% en las mensualidades de sus créditos. Duración : El descuento es aplicable por un período de hasta 12 meses, con posibilidad de renovación por un año más.

: El descuento es aplicable por un período de hasta 12 meses, con posibilidad de renovación por un año más. Accesibilidad: Los trabajadores pueden solicitar este beneficio hasta tres veces durante la vida del crédito, ya sea en línea a través del sitio web de Infonavit o presencialmente.

El programa está diseñado no solo para aquellos que están atrasados en sus pagos, sino también para quienes están al corriente pero han sufrido una reducción en su salario. Esta medida pretende apoyar aproximadamente a 300 mil trabajadores, asegurando que la fiscalización y el cumplimiento de pagos sean justos y acordes con las realidades económicas de los acreditados. “Nivela tu Pago” se suma a una serie de esfuerzos del Infonavit por mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en México y es un reflejo del compromiso del instituto por apoyar a los trabajadores en tiempos de incertidumbre económica. Con estas medidas, el Infonavit sigue siendo un pilar en la promoción del bienestar y la estabilidad financiera de los trabajadores mexicanos.