Conoce cómo solicitar una prórroga y los riesgos de no cumplir con esta obligación de seguridad social El Artículo 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasifica...

Conoce cómo solicitar una prórroga y los riesgos de no cumplir con esta obligación de seguridad social El Artículo 161 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) establece que el 30 de septiembre es la fecha límite para presentar el dictamen de contador público al IMSS. Este año el 30 de septiembre de 2024 caerá en lunes, por lo que esa será la última oportunidad para cumplir con esta obligación.

¿Necesitas una prórroga?

El Artículo 162 del mismo reglamento permite solicitar una prórroga de hasta 40 días hábiles, en caso de fuerza mayor, limitaciones físicas, legales u otras razones debidamente comprobadas que impidan presentar el dictamen a tiempo. Para ello, la solicitud debe ser firmada por el patrón o su representante legal, así como por el contador público autorizado, y debe entregarse antes de que venza el plazo. Si en un plazo de 15 días hábiles el IMSS no emite una respuesta, la prórroga se considerará aprobada automáticamente. Eso sí, una vez otorgada la prórroga, no se permitirá cambiar al contador público autorizado bajo ninguna circunstancia.

Importante: Dictámenes Fuera de Plazo

Es esencial tener en cuenta que, según el Artículo 162, si el dictamen se presenta fuera de los plazos establecidos, no surtirá efecto alguno a menos que el IMSS determine que existen razones justificadas para admitirlo.

Recomendación

Fiscalia aconseja prestar atención a estas disposiciones para evitar complicaciones administrativas y costos innecesarios. Tener clara la fecha límite y la opción de prórroga es clave para una correcta presentación del dictamen del IMSS.