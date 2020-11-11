Con esta reforma a la ley, los trabajadores tendrán la libertad de utilizar sus créditos para comprar terrenos, remodelar viviendas, adquirir casas usadas, todo de manera directa. Durante su confer...

Con esta reforma a la ley, los trabajadores tendrán la libertad de utilizar sus créditos para comprar terrenos, remodelar viviendas, adquirir casas usadas, todo de manera directa. Durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de reforma a la Ley del Infonavit, en donde se prioriza dar libertad a los beneficiarios de utilizar su crédito según más le convenga, esta medida busca que no haya más fraccionamientos vacíos ya que dicho crédito se podrá aplicar en la compra de terrenos, compra de casas usadas y remodelaciones. Asimismo, los derechohabientes recibirán los recursos de manera directa y tendrán la libertad de contratar albañiles, arquitectos o ingenieros sin ningún tipo de tutelaje, afirmó el mandatario. “El Infonavit entregará créditos de manera directa a los trabajadores para que de forma libre lo ejerzan, sin intermediarios, para que estos decidan qué hacer con el dinero sin condicionamientos, imposiciones ni riesgos que les perjudican. Esto va a ayudar mucho a la gente”, dijo López Obrador. En el anuncio, estuvo presente el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien señaló que todas estas propuestas son respaldadas por el sector obrero y patronal, quienes fueron consultados durante la elaboración de la reforma. Martínez Velázquez dijo que esta nueva ley tiene como principales ejes:

Eliminar intermediarios : Los créditos se entregarán directo a los trabajadores quienes decidirán cómo invertir su dinero.

No hay límites en los créditos : Anteriormente un trabajador sólo podía acceder una vez al crédito Infonavit, con esta propuesta tendrán acceso a varios créditos para satisfacer las necesidades adicionales de vivienda.

Refinanciamiento : Actualmente los créditos son compartidos con la banca, ahora será el instituto quien pueda refinanciar los créditos a tasas fijas.

Mayor cobertura: Se aplicará el acceso a créditos para que aproximadamente 40 millones de trabajadores que tienen depósitos puedan acceder a algún tipo de financiamiento.

AMLO enviará esta propuesta al Congreso de la Unión para su respectiva aprobación.

Presentan “Decide y Construye”

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, presentó la plataforma “Decide y Construye”, un sitio web que orientará a los trabajadores para llevar el proceso de autoproduccción de su vivienda. En esta plataforma, previa certificación se podrán dar de alta arquitectos, ingenieros y técnicos quienes orientarán a los derechohabientes en aspectos técnicos para la edificación o remodelación de su vivienda y ahí mismo también podrá darse la contratación de estos servicios.

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