Hablar de un software que condense las bondades de la digitalización para los despachos, no es ciencia ficción. El sistema contable Bind para Contadores llegó para darles lo que siempre han deseado...

Hablar de un software que condense las bondades de la digitalización para los despachos, no es ciencia ficción. El sistema contable Bind para Contadores llegó para darles lo que siempre han deseado: escalar su negocio, capturar menos y atender a más clientes.

Más que producir informes y calcular impuestos, el rol del contador es brindar a los negocios la visibilidad necesaria para saber dónde están parados y cómo pueden crecer. Tener el sistema contable indicado será clave para cumplir con esta misión. No es para menos, ya que la contabilidad enfrenta grandes desafíos derivados del avance tecnológico; mientras que los clientes exigen más rapidez, la autoridad fiscal no da un paso atrás en la eliminación de los procesos analógicos. Es decir, el quehacer contable le ha declarado la guerra al papel, para abrazar de lleno la transformación digital, tal cual lo reconoce el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Pero, lejos de ser una amenaza, representa una serie de oportunidades para el sector.

La productividad de la nueva era digital

Los despachos contables tradicionales invierten la mayor parte de su tiempo en capturar y cotejar datos. Esta situación, en un mercado cada vez más competitivo, los lleva a enfrentar una disminución de rentabilidad, altos índices de rotación laboral y una limitada cantidad de clientes. Además, la crisis actual ha puesto en jaque a los softwares contables tradicionales, los cuales han sido incapaces de satisfacer la demanda tecnológica requerida para trabajar a distancia, pese a sus altos costos. En contraste, despachos contables en América Latina, especialmente Brasil —país donde existe un importante referente en sistemas de administración y contabilidad en la nube—, han mostrado una mayor productividad, al pasar de 9 horas promedio para realizar la contabilidad de sus clientes, a solo 1.5 horas. Afortunadamente, esta tecnología ya está disponible en México gracias a Bind para Contadores.

El poder de un sistema contable en la nube

Bind, empresa mexicana con más de 7 años de experiencia en tecnología empresarial, presentó Bind para Contadores, una innovadora plataforma que busca resolver las necesidades de los despachos contables actuales y del futuro, y que permite a sus usuarios realizar la contabilidad de sus clientes en minutos. La plataforma, gratuita para los despachos y contadores, brinda los siguientes beneficios:

Mayor rentabilidad y escalabilidad

Al atender más clientes en menos tiempo, pueden crecer su cartera e incluir servicios más rentables en su portafolio.

Generación de contabilidad en minutos

Gracias a la automatización de procesos de la plataforma, reducen tareas manuales y se enfocan en el análisis y la consultoría.

Información contable y financiera en tiempo real

Eliminan las esperas al conectarse en tiempo real con el SAT y con los bancos para obtener la información contable y financiera requerida para trabajar.

Mejor relación con los clientes

Dedican su nuevo tiempo libre a las funciones de socio y estratega que los clientes necesitan para impulsar el crecimiento de su negocio.

Hacia el futuro de la contabilidad

Gracias a sistemas contables como Bind para Contadores, los despachos ya tienen a su disposición las herramientas necesarias para escalar su negocio y afrontar la inminente transformación digital. Una nueva era para la contabilidad ha llegado. Está en las manos del contador la tarea de aprovecharla para convertirse en el socio estratégico que las empresas necesitan. Súmate a este futuro. Activa tu cuenta gratis hoy mismo en: Bind para Contadores.