Para una reapertura segura de cines se deberán seguir estos protocolos de seguridad sanitaria que dio a conocer el IMSS. Estos son los protocolos que deberá seguir la plantilla laboral de los cines...

Para una reapertura segura de cines se deberán seguir estos protocolos de seguridad sanitaria que dio a conocer el IMSS. Estos son los protocolos que deberá seguir la plantilla laboral de los cines, con la finalidad de reducir cualquier riesgo de contagio dentro del marco regulatorio de la nueva normalidad. Fueron dados a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Antes de la reapertura, los establecimientos deberán contar con:

Soluciones sanitizantes para el uso diario de limpieza y desinfección

Equipo de protección personal

Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de usuarios y trabajadores

Señalización de las medidas como sana distancia, lavado de manos frecuente, etc.

Barreras físicas para las áreas de atención a cliente con clientes, proveedores, administrativos.

Comunicación constante con los trabajadores, proporcionando la suficiente información del virus SARS-CoV2.

Establecer protocolos de seguridad sanitaria.

Organizar los sentidos de circulación de los clientes para evitar cualquier contagio.

Implementar horarios de desinfección frecuente, sobre todo para las superficies con alto contacto

Analizar el número de trabajadores que pueden permanecer en un área, tomando en cuenta la sana distancia de 1.5 metros.

Todos los sistemas de aire acondicionado deberán estar regulados a una temperatura de 24° C ± 2° C, así como el mantenimiento adecuado de limpieza en cada filtro mecánico.

Colocar botes de basura con pedal.

Fomentar el uso de pago electrónico, así como el uso de la taquilla en línea.

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Esto se deberá seguir durante la actividad laboral:

Técnicos y proyectistas

Desinfectar las manos constantemente, sobre todo después de manipular el equipo de video, audio e iluminación.

Limpieza al inicio y término del turno por toda el área de trabajo.

Uso del cubrebocas durante toda la jornada de trabajo.

Prohibido el consumo de alimentos durante el área de trabajo, excluyendo bebidas.

Taquilleros y acomodadores

Uso de equipo de protección personal todo el tiempo, es decir cubrebocas, gafas de protección o careta.

Lavado frecuente de manos después de cada contacto con boletos, tarjetas, terminales, pantallas, celulares, etc.

Despachadores de alimentos

Verificar que los colaboradores tengan uñas cortas, sin pintar, sin alhajas y sin relojes, así como el cabello recogido o con red.

Monitorear que el personal use en todo momento el equipo de protección personal, es decir cubrebocas, gafas de protección o careta.

Los colaboradores se deberán lavar las manos antes durante y después de cada servicio de esta índole.

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Recomendaciones sanitarias generales:

Estas son las medidas de prevención que se deberán acatar durante la estancia en los centros de trabajo:

Mantener una distancia de por los menos 1.5 metros entre las personas.

Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente, así como el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70% al comienzo del turno, antes de comer o beber, después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles, después de usar el baño y al final del turno.

Evitar el contacto de manos sobre el rostro.

Queda prohibido compartir cualquier objeto de uso personal, tales como teléfonos, audífonos y otros dispositivos; plumas, equipo de protección personal.

Todos los trabajadores deberán tomarse la temperatura diariamente, si ésta es mayor de 37.5°C, deberás reportarla al jefe directo, así como al personal de salud de la empresa.

Usa siempre el equipo de protección personal.

En caso de utilizar uniforme laboral, este deberá de retirarse y empaquetarse al final de la jornada para el regreso a casa.

En caso de utilizar el transporte público, se recomiendo desinfectar las manos antes de abordar, usar cubrebocas, procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de las personas y al salir de la unidad de transporte nuevamente sanitizar las manos.

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