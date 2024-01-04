De enero a noviembre de 2023, los ingresos ascendieron por IVA a un billón 198 mil millones de pesos, reflejando un aumento real anual del 1.7 por ciento. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mantiene su tercer mes consecutivo con un alza de dos dígitos, superando las caídas registradas en los cuatro meses anteriores (mayo, junio, julio y agosto de 2023), según los datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En noviembre pasado, la cifra alcanzó un crecimiento real anual del 25.8 por ciento, generando ingresos por 126,086 millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda. Considerando el acumulado de enero a noviembre de 2023, los ingresos ascendieron a un billón 198 mil millones de pesos, reflejando un aumento real anual del 1.7 por ciento. A pesar del incremento en los primeros 11 meses del año pasado, la cifra se mantuvo 95,480 millones de pesos por debajo de la meta programada para ese período. Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que esto impacta en los ingresos tributarios y totales. La especialista destacó que los aumentos mensuales observados en septiembre, octubre y noviembre contribuyen a que los ingresos tributarios se acerquen más a la cantidad prevista para todo el año. Recordó que en meses anteriores se reportaron disminuciones en la recaudación de este impuesto debido a mayores devoluciones a contribuyentes, según argumentó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se considera que la recuperación de los últimos tres meses está más alineada con la fortaleza que demuestra el consumo. Firme avance: En noviembre pasado, los ingresos por Impuesto al Valor Agregado ligaron tres meses de avances.

Ingresos por recaudación del IVA (Millones de pesos, 2023):

Ene. 123,342.3 May. 100,024.4 Nov. 126,086.4