Los CFDI o facturas electrónicas fueron introducidos en México en 2011, sólo después de Chile en América Latina.

En 2011, México fue uno de los primeros países del mundo en implementar la facturación electrónica. Fue el segundo país en Latinoamérica en implementarla, sólo después de Chile, que lo hizo en 2003. El diario Milenio reporta que en 2011 se emitieron mil 782.5 millones de facturas. La última cifra disponible es la de 2020, con corte a octubre, con 6 mil 392.1 millones de facturas emitidas. Esto implica un crecimiento del 258% respecto a la cifra de 2011. También reporta que según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la experiencia de más de 15 países de la región, apunta que la implementación de la facturación electrónica es un paso clave en la modernización de las administraciones tributarias de la región. Esto ha contribuido a combatir el fraude fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El uso de los CFDI en México, dice el BID, ha servido para mejorar los procesos de monitoreo y generación de alertas, pues están diseñados para que la información que contienen pueda ser usada por la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Gracias a esto, el SAT puede hacer uso de técnicas avanzadas de control, como el uso de grafos para detectar qué contribuyentes son más importantes de una red, así como hacer perfiles de distintos sectores económicos, detectar comunidades de evasión y hasta predecir relaciones comerciales futuras. Sin embargo, reconoce que la evasión de impuestos sigue siendo un reto grande para la región, pues los niveles de incumplimiento del impuesto al valor agregado (IVA) dentro de una muestra de 12 países se mantiene en alrededor del 30%. A pesar de esta situación, el BID ve con buenos ojos las nuevas prácticas adoptadas por las administraciones tributarias, tales como el uso de modelos de riesgo de cumplimiento o el uso de datos de terceros. Con información de Milenio. https://www.milenio.com/negocios/emision-factura-electronica-sat-crece-258-9-anos

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