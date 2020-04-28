Infonavit lanza medidas de protección en apoyo a los trabajadores debido a la coyuntura del coronavirus ElInstituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) anunció que o...

Infonavit lanza medidas de protección en apoyo a los trabajadores debido a la coyuntura del coronavirus ElInstituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) anunció que ofrecerá prórrogas para el pago de las aportaciones patronales correspondientes a los derecho habientes sin créditos vigentes, con el fin de apoyar a los empleadores ante la actual emergencia sanitaria. El monto promedio de los apoyos de estas medidas de estas medidas equivale a 26 mil pesos mexicanos para cada pyme (empresas con menos de 250 empleados). El comunicado reza que, que sumado a los créditos solidarios a palabra del gobierno federal, estas entidades podrán ser beneficiarias hasta por 51 mil pesos. Sin embargo, los créditos a la palabra del gobierno federal son de difícil acceso para las empresas, pues para poder obtener uno es necesario estar registrado en el padrón que la Secretaría del Bienestar levantó con sus censos. Las pymes podrán aplazar el pago del segundo y tercer bimestre hasta septiembre del 2020. Por su parte, las grandes empresas sólo podrán aplazar el pago del segundo bimestre hasta julio de este año. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/bajan-tiempos-fiscales-en-radio-y-television/ Se menciona también que al vencimiento de la prorroga, ambos conjuntos de entidades podrán solicitar el diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin exhibición de garantía. Los empleadores que hayan solicitado convenios de pagos con anterioridad también podrán pedir el aplazamiento de sus mensualidades, hasta septiembre en el caso de las pymes, y hasta julio en el caso de las grandes empresas. Los empleadores que paguen dentro de los tiempos de la prórroga tendrán que pagar las actualizaciones inflacionarias correspondientes, además de una tasa de recargo del 0.01%.

Dónde realizo mi solicitud

El Infonavit informó que las solicitudes se harán en la siguiente liga:

Las fechas límite para solicitar el beneficio sonl: Hasta el 30 de junio del 2020 para la solicitud de prórroga de pago de:

Las aportaciones correspondientes al segundo bimestre del 2020

Las parcialidades de los meses de mayo y junio del convenio vigente

Hasta el 31 de agosto de este año para la solicitud de prórroga de pago de:

Aportaciones correspondientes al tercer bimestre del 2020

Las parcialidades de los meses de julio y agosto del convenio vigente

Cabe subrayar que no se prorrogará el pago de las aportaciones y amortizaciones correspondientes a trabajadores que actualmente tienen un crédito vigente con el Infonavit. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/estaciones-de-metro-metrobus-y-tren-ligero-que-permaneceran-cerradas-por-la-epidemia/ Con información de el Infonavit.

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