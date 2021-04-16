El "huachicol fiscal" es una actividad que ha sido denunciada por los participantes del sector hidrocarburos. El 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Hidrocarburos y se r...

El "huachicol fiscal" es una actividad que ha sido denunciada por los participantes del sector hidrocarburos. El 14 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Hidrocarburos y se remitieron al Senado. De acuerdo con una nota publicada por Expansión, empresas de la industria consideran que las reformas fortalecen a Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero también hay quienes piensan que los cambios traen más incertidumbre a un mercado ya afectado por otras acciones gubernamentales.

¿Qué es el “huachicol fiscal” de las gasolineras?

Sin embargo, las reformas tienen un cambio que no es mal visto por la mayoría de los participantes del sector: la cancelación de permisos para empresas expendedoras de gasolinas que realicen “huachicol fiscal”. El "huachicol fiscal" es una forma coloquial para referirse a la importación ilegal de gasolinas. Se trata de una actividad que ha sido denunciada por los participantes del mercado. Dicha actividad consiste en ingresar al país combustibles a través de otras fracciones arancelarias. Esto lo hacen para evitar los aranceles vigentes. De acuerdo con información del gobierno federal y de participantes de la industria citada por Expansión, los importadores suelen internar diésel o gasolinas a través de las aduanas bajo la clasificación de lubricantes automotrices. Así, algunos comercializadores evitan pagar cerca de siete pesos por litro de los impuestos vigentes. “Lo que le brinda a los contrabandistas una ventaja de precio de al menos 40% frente a las importaciones legales”, de acuerdo con el documento de iniciativa de reforma. Datos oficiales dictan que, tan solo en 2020, la federación dejó de percibir 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios por la importación ilegal de combustibles, señala la publicación de Expansión.

Reformas a la Ley de Hidrocarburos

Como parte de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, que se aprobaron en la Cámara de Diputados, se contempla lo siguiente:

Incluir como causal de revocación de permisos, la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Incorporar la posibilidad de llevar a cabo la suspensión de los permisos, para garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros.

Establecer la revocación del permiso a los permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización.

Con información de Expansión.

https://expansion.mx/empresas/2021/04/15/reforma-hidrocarburos-frenar-ilegal-gasolinas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.