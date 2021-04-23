El reporte de la Cepal se refiere a México como "el caso más llamativo" de la región. La pandemia de COVID-19, que inició hace ya más de un año, no sólo trajo estragos a la salud de la población mundial, sino también a la economía, en parte como consecuencia de la suspensión generalizada de las actividades económicas. Según el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron caídas significativas en sus ingresos tributarios; en siete países de la región las caídas fueron de 0.8% del producto interno bruto (PIB) o más. En este aspecto, México y El Salvador fueron la excepción. El país centroamericano tuvo un retroceso en términos reales, pero la caída fue atenuada debido a un incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) a personas morales, debido a una amnistía fiscal implementada durante el año, que consistió en que los contribuyentes que no hubieran hecho su declaración del ISR o la contribución especial a los grandes contribuyentes, pudieran hacerlas y liquidar los adeudos sin multas, intereses ni recargos. Por su parte, si bien México no pudo cumplir con los objetivos recaudatorios planteados a finales de 2019, en la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, cuando todavía no se tenía conocimiento de la pandemia, sí logró mejorar los ingresos tributarios respecto al año anterior. México fue el único país de Latinoamérica y el Caribe que logró hacer esto, al aumentar la recaudación respecto al año anterior en términos reales en 0.8%. El reporte de la Cepal se refiere a México como "el caso más llamativo" de la región, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en práctica acciones con las que logró generar recursos adicionales de 2.2% del PIB nacional, entre las que destacaron las medidas de fiscalización contra la evasión y la elusión fiscales. Éstas, señala la Cepal usando cifras del SAT, aportaron una recaudación de 1.7% del PIB. Para leer el reporte completo de la Cepal, haz clic en esta liga.

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