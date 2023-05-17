Una oportunidad de mejorar tu formación y habilidades profesionales En la Era Digital en la que vivimos la formación onlinese ha convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y el desa...

Una oportunidad de mejorar tu formación y habilidades profesionales En la Era Digital en la que vivimos la formación onlinese ha convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y el desarrollo personal. México quiere ser un país pionero en la implantación de esta nueva metodología de estudio y por ello ha puesto en marcha su nuevo programa de cursos gratuitos SEP 2023-2024 que puedes consultar desde esta url: https://www.munal.com.mx/mexico-x/

¿Qué son los cursos online gratuitos SEP?

Son cursos ofrecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Presidencia de la República. Esta plataforma opera desde el año 2015 a través de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE). Su objetivo es impulsar la educación y la capacitación laboral en diferentes áreas.

¿Cómo acceder a los cursos?

Los cursos SEP son 100% online y gratuitos. Para inscribirse en ellos sólo tienes que registrarte en la plataforma MéxicoX y seguir estos pasos:

Accede a la web y haz clic en “Crear cuenta”. Rellena el formulario con tus datos personales y una dirección de correo electrónico. Verifica la inscripción haciendo clic en el enlace que te enviarán a la dirección de correo proporcionada. Completa el proceso y selecciona los cursos de tu interés.

¿Es necesario algún requisito adicional?

Al igual que ocurre con la formación presencial, para inscribirse en algunos cursos avalados por la SEP es necesario aportar una serie de documentos, como la cédula profesional, el título de licenciatura, la identificación o el comprobante de domicilio. Cabe destacar que los requisitos pueden variar según el curso. Por ejemplo, los cursos dirigidos a docentes podrían exigir una documentación adicional que no se pide en los cursos dirigidos a estudiantes.

¿Por qué estudiar los cursos online SEP?

Además de ser totalmente gratuitos, estos cursos pueden ser una gran oportunidad para tu crecimiento educativo y profesional. La razón principal es que han sido creados por instituciones educativas de reconocido prestigio como la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), la Universidad del Claustro de Sor Juana o el Colegio de la Frontera Norte. También participan plataformas de educación online como Khan Academt o EdX. Al finalizar, te harán entrega de un diploma o certificado de participación emitido por la institución a cargo del curso y la Secretaría de Educación Pública. Son especializaciones que añaden gran valor a tu CV ya que demuestran tus competencias y preparación para el mercado laboral. Otra ventaja de estos cursos es la flexibilidad horaria. Puedes aprender a tu ritmo desde cualquier lugar con conexión a Internet, sin restricciones geográficas y gastos elevados en transporte. Además, no estarás solo. Formarás parte de un aula virtual, y podrás participar de actividades colaborativas y foros de discusión donde compartir tus ideas con otros estudiantes sintiéndote acompañado.

¿Qué tipo de cursos podemos estudiar en la plataforma MéxicoX?

La Secretaría de Educación Pública pone sobre la mesa una amplia oferta de cursos online para diferentes niveles, desde educación básica a formación en competencias muy específicas. Puedes consultarlos en este enlace: https://www.munal.com.mx/cursos-en-linea-gratis-sep/

Aprende en casa II

Es un programa de educación a distancia creado por el SEP para ofrecer apoyo didáctico a los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Se creó en su día para contrarrestar los efectos del confinamiento durante la pandemia de COVID-19 y ayudar a los alumnos que no podían asistir presencialmente al aula. Actualmente, continúa en vigor.

Prepa en línea

Ofrece la posibilidad de obtener el certificado de bachillerato estudiando a distancia.

Cursos de formación continua

Cursos avalados por la SEP con el objetivo de mejorar las habilidades y competencias laborales en diferentes áreas, por ejemplo: tecnologías, comunicación, ciencias sociales, planificación, riesgos laborales, etc.

Cursos de capacitación docente

Fueron diseñados para favorecer la capacitación y formación continuada del personal docente en México (especialmente maestros de educación básica). Brindan las herramientas necesarias para aprender diferentes metodologías y destrezas didácticas. Actualmente, están disponibles los siguientes cursos:

Curso sobre aprendizajes clave : ofrece herramientas y recursos para el desarrollo profesional de los docentes. Aborda temas como la gestión del aula, el trabajo colaborativo o la comunicación efectiva entre otros.

: ofrece herramientas y recursos para el desarrollo profesional de los docentes. Aborda temas como la gestión del aula, el trabajo colaborativo o la comunicación efectiva entre otros. Curso de vida saludable (Diplomado): curso de 120 horas que aborda temas como el cuidado de la salud física y mental, los hábitos de alimentación e higiene y la importancia de la actividad física.

curso de 120 horas que aborda temas como el cuidado de la salud física y mental, los hábitos de alimentación e higiene y la importancia de la actividad física. Taller de habilidades digitales básicas: taller de 30 horas lectivas enfocado en mejorar las competencias digitales de los docentes y conocer sus aplicaciones en el entorno educativo. Entre otros temas, explica el uso de herramientas de gestión de tareas y herramientas de ofimática como Word, Excel y PowerPoint.

taller de 30 horas lectivas enfocado en mejorar las competencias digitales de los docentes y conocer sus aplicaciones en el entorno educativo. Entre otros temas, explica el uso de herramientas de gestión de tareas y herramientas de ofimática como Word, Excel y PowerPoint. Transformación del conflicto: curso de 40 horas creado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Promueve y aborda cuestiones como la pedagogía restaurativa o la cultura de la paz.

curso de 40 horas creado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Promueve y aborda cuestiones como la pedagogía restaurativa o la cultura de la paz. Creación de entornos seguros: curso creado por la Plataforma de Profesionalización en Línea que aborda diferentes aspectos relacionados con la seguridad en el aula, como la comprensión y sensibilización ante los diferentes tipos de violencia que pueden surgir en el entorno escolar y las herramientas más eficaces para prevenir y afrontar estas situaciones. También se analizan las normativas y regulaciones existentes, así como los protocolos de respuesta ante actos de violencia.

Curso gratuito de inglés avalado por la SEP

Un curso cuidadosamente estructurado para mejorar las habilidades lingüísticas en todas las áreas clave, desde la comprensión auditiva a la expresión oral y escrita. Ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje, práctica y de calidad, sin importar el nivel o conocimientos previos. Gracias a los ejercicios interactivos y a las herramientas de evaluación integradas en la plataforma, podrás medir tus progresos en cualquier momento. En este link puedes obtener más información sobre los cursos gratuitos de inglés avalados por la SEP.

Conclusión

La formación online es un modelo educativo revolucionario y que brinda grandes oportunidades para nuestro futuro laboral. Eso sí, es importante asegurarse de que los cursos cumplan con unos estándares de calidad y contenido. Al estudiar un curso online gratuito avalado por la SEP tienes la garantía de que estás recibiendo una formación de primer nivel. Los conocimientos que adquieras serán sólidos, actualizados y altamente relevantes para tu trayectoria profesional. No dudes en solicitar más información y dar el primer paso hacia el éxito en tu carrera.