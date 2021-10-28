El régimen simplificado de confianza abarca al 82% de todas las personas físicas que no son asalariados. El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, del Paquete Económ...

El régimen simplificado de confianza abarca al 82% de todas las personas físicas que no son asalariados. El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, del Paquete Económico para 2022, y las envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Funcionarios del Gobierno de México, recientemente explicaron a integrantes de las comisiones de “Hacienda y Crédito Público” y de “Estudios Legislativos Segunda”, del Senado, las propuestas planteadas en dichos documentos.

Los ejes de la Miscelánea Fiscal

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que la Miscelánea Fiscal 2022 tiene tres grandes ejes:

No incrementar impuestos.

Combatir a la evasión y elusión fiscal.

La simplificación administrativa.

Afirmó que se mantendrá el compromiso de no aumentar los gravámenes por tercer año consecutivo, puesto que “somos conscientes de la crisis sanitaria que prevalece”.

Régimen simplificado de confianza para personas físicas

Respecto a la simplificación administrativa dijo que, en el caso de personas físicas, es para contribuyentes con ingresos menores a 3.5 millones de pesos (mdp). El régimen simplificado abarca al 82% de todas las personas físicas que no son asalariados. “Aparte de ser una declaración muy sencilla, consiste en bajar la tasa del ISR”. Lo anterior, señaló Buenrostro Sánchez, será aplicable bajo el entendido que cualquier persona física que quiera sujetarse a este nuevo régimen ya no dispondrá de otras deducciones. “Este tipo de propuestas y soluciones en otros países ha mostrado que en un período de tres a cinco años puede ampliarse el padrón de contribuyentes de 15 a 30%”, expuso.

Régimen simplificado de confianza para personas morales

La jefa del SAT expuso que, en el caso de las personas morales, cuyos socios sean personas físicas y tengan ingresos menores a 35 millones de pesos, van a declarar de manera simplificada. “Básicamente nosotros estamos estimando que el contribuyente capture seis datos y con eso ya todo lo demás estaría precargado y de esa manera se simplifica. Además de ser una facilidad administrativa, estamos ayudando al 100% de los microempresarios y también a más del 80% de las pequeñas empresas, lo que representa el 96% de todas las personas morales”, precisó. Puedes ver la información que publicó el Senadoaquí / Fecha de publicación: 22 de octubre de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.