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Si tus datos son incorrectos o necesites hacer alguna precisión en tu historial crediticio, puedes presentar un reclamo al Buró de Crédito En caso de que detectes alguna imprecisión o error en la información reflejada en tu Reporte de Crédito Especial puedes presentar una reclamación al Buró de Crédito. Lo que conocemos como burós de crédito, oficialmente se llaman Sociedades de Información Crediticia (SIC) y son entidades privadas que ofrecen servicios de recopilación, manejo y entrega del historial crediticio de personas físicas y morales. Cabe precisar que la información que está registrada en el historial de crédito es generada por las instituciones otorgantes. Por ello, al generar una reclamación será contra ellos, no contra los burós de crédito. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de enero a junio de 2021, la Sociedades de Información Crediticia atendieron 153,823 reclamaciones, de las cuales 87,020 son contra los bancos. Las principales causas de reclamación son:

Desacuerdo con el domicilio registrado en el reporte (71,043)

Crédito no reconocido en el historial de crédito (50,307)

Desacuerdo con los saldos y montos del crédito registrados en el historial (12,088)

¿Cómo realizar un reclamo?

Ingresas tu reclamación en este enlace acompañándola de: identificación oficial, documentos que la respalden y el folio de consulta de tu Reporte de Crédito Especial (RCE) con menos de 90 días de haber sido obtenido.

La solicitud será enviada al otorgante u otorgantes que correspondan.

Mientras tu reclamación está en proceso, se incluirá en tu RCE la leyenda “Registro Impugnado” en el crédito correspondiente.

En 29 días naturales como máximo, recibirás la respuesta correspondiente.

Si tu reclamación procede, se realiza una actualización de tu información y se enviará tu Reporte de Crédito a los otorgantes que lo hayan consultado en los últimos 6 meses.

Si no estás de acuerdo con ella, tienes derecho a incluir una Declarativa en tu RCE, es decir, un texto, de mil palabras como máximo, en la que detalles el motivo de tu inconformidad.

Por ley tienes de derecho a dos reclamaciones gratuitas al año; a partir de la tercera el costo es de 89 pesos cada una.