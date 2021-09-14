Algunos de los contribuyentes en la lista celebraron contratos con el gobierno federal y administraciones municipales. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF). El primer párrafo de este numeral establece lo siguiente:

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Esta vez, el Servició de Administración Tributaria (SAT) ubicó a 53 contribuyentes en la lista. Como establece el CFF, cada uno fue notificado con el oficio individual de presunción, en el cual se explicaron los hechos particulares por los cuales se consideró la inexistencia de las operaciones. Esta es la lista de los 53 contribuyentes:
RFC Nombre o denominación del contribuyente
1 ACA0604119X3 AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L.
2 AGC160125SQ2 ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V.
3 AISE850819SS4 ARIAS SILVA ELVIRA
4 AMM1812217N7 ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V.
5 AST190612DM8 ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V.
6 BAD180409H32 BLACKPOINT ADVISORS, S.A. DE C.V.
7 BAPJ8109043S1 BALLINAS PEREZ JANETH
8 BCO1502109D8 BASE COMANDO, S.A. DE C.V.
9 BPA1812219L3 BIENES Y PRODUCTOS DE ACAXOA, S.A. DE C.V.
10 BULI900602GP4 BURGOS LOPEZ ILSE BRICEIDA
11 CAAU810510BW3 CASTILLO ALEJO USI ESTHER
12 CAL080328S18 COMERCIALIZADO RA ALCAER, S.A. DE C.V.
13 CBE171227AI4 COMERCIAL BERROCALES, S.A. DE C.V.
14 CDR150526LB8 CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V.
15 CED181221E69 CONSTRUCTORA EDIFIZT, S.A. DE C.V.
16 CIN150326LA6 CORPORACION INDEFAM, S.A. DE C.V.
17 DCO160226DH4 DUBAXA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
18 EDE150318D70 EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V.
19 EGM140530T51 ECO GRANULADOS MEXICANOS, S. DE R.L. DE C.V.
20 GEM1212044H2 GEMPSE, S.A. DE C.V.
21 GFS1109204G1 GOING FORWARD SOLUTIONS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
22 GOOR6511247R3 GONZALEZ OLAN RAUL
23 GRI161118AF3 GRICY, S.A. DE C.V.
24 GSE160128LT4 GYSAC SERVICES, S.A. DE C.V.
25 GTA130705KQ8 GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V.
26 HID180321TT8 HIDROVIC, S.A. DE C.V.
27 HMM000224TP4 HEINRICH MARKETING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
28 ICA181217R14 INGENIERA CONSTRUCTIVA AIZHAI, S.A. DE C.V.
29 IRU131008PM9 INDUSTRIAS RUIMOR, S.A. DE C.V.
30 LAVJ370715721 LARA VIRAMONTES JOSE
31 LOLS770725P1A LOPEZ LOPEZ SANTIAGO
32 LOVT901213RZ9 LOPEZ VALLADARES TONANTZIN ROCIO
33 MOGC861215387 MORALES GARCIA CESAR ALBERTO
34 MOGM920209G96 MOSQUEDA GONZALEZ MARIANA CECILIA
35 MRM140723CX3 MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V.
36 OIRJ800624I99 ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO
37 PBS110927L18 PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V.
38 PCY181217MN6 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS YANGTSE, S.A. DE C.V.
39 PMG1706267K6 PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V.
40 PMO1812218W4 PRODUCTOS MOBEQT, S.A. DE C.V.
41 PYC130712CVA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V.
42 RCA180305QC0 RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V.
43 RFC150319SA3 RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V.
44 RIS1503188Z2 RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
45 ROBA430220N5A ROMANDIA BACON MARIA DE LOS ANGELES EUGENIA
46 RTA110526V30 RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V.
47 SAT171207SP6 SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V.
48 SCA140513V33 SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.
49 STE190704K41 SWORD TECH, S.A. DE C.V.
50 TPO161116L87 TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.
51 TTR160830IYA TWENTY TRAFFIC, S.A. DE C.V.
52 VMP1909054C4 VIDALA M&P, S.A. DE C.V.
53 ZAVJ7408248LA ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA

Algunos nombres importantes

Como señala El Heraldo de México, algunos de estos contribuyentes han celebrado contratos con el gobierno federal y administraciones municipales. Por ejemplo, Dubaxa Constructora S.A. de C.V., firmó un contrato de obras públicas con la Secretaría del Bienestar por un millón de pesos. También está Proveedora de Bienes y Servicios Dux S.A. de C.V. En 2015 firmó un contrato de 14 millones de pesos por maquinaria con la Universidad Politécnica de Chiapas. Hay que recordar que tendrán 15 días hábiles para presentar la información pertinente para desvirtuar los hechos.   Con información de Reforma y El Heraldo de México https://www.reforma.com/ubica-sat-a-53-presuntos-factureros/ar2257710 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/14/el-sat-detecta-53-firmas-factureras-335111.html

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