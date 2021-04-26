Entre los cambios a las reglas de créditos del Infonavit, se elimina el sistema de puntaje. En noviembre del año pasado el presidente López Obrador presentó su propuesta de reforma a la Ley del Inf...

Entre los cambios a las reglas de créditos del Infonavit, se elimina el sistema de puntaje. En noviembre del año pasado el presidente López Obrador presentó su propuesta de reforma a la Ley del Infonavit, en donde se prioriza dar libertad a los beneficiarios de utilizar su crédito según más le convenga, esta medida busca que no haya más fraccionamientos vacíos ya que dicho crédito se podrá aplicar en la compra de terrenos, compra de casas usadas y remodelaciones. En diciembre, la reforma a la ley de promulgó en el Diario Oficial de la Federación. Los derechohabientes recibirán los recursos de manera directa y tendrán la libertad de contratar albañiles, arquitectos o ingenieros sin ningún tipo de tutelaje, afirmó el mandatario. De acuerdo con el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, estos son los puntos principales:

Eliminar intermediarios: Los créditos se entregarán directo a los trabajadores quienes decidirán cómo invertir su dinero.

No hay límites en los créditos: Anteriormente un trabajador sólo podía acceder una vez al crédito Infonavit, con esta propuesta tendrán acceso a varios créditos para satisfacer las necesidades adicionales de vivienda.

Refinanciamiento: Actualmente los créditos son compartidos con la banca, ahora será el instituto quien pueda refinanciar los créditos a tasas fijas.

Mayor cobertura: Se aplicará el acceso a créditos para que aproximadamente 40 millones de trabajadores que tienen depósitos puedan acceder a algún tipo de financiamiento.

Nuevas reglas para los créditos

Derivado de las reformas a la ley, esta semana, el Infonavit aprobó nuevas Reglas de Otorgamiento de Crédito (ROC). Las nuevas reglas establecen criterios para financiar vivienda y terrenos. Para la compra de vivienda:

Debe tener acceso pavimentado.

Áreas verdes.

Equipamiento urbano.

Opciones de movilidad.

Para terrenos:

No podrán estar en zonas de alto riesgo.

Acceso y conexión eléctrica.

Agua potable.

Desalojo de aguas pluviales y residuales.

Alumbrado público.

Acceso a telecomunicaciones.

Además, las ROC tienen como objetivo dar más transparencia al derechohabiente para escoger su crédito; para esto, se eliminan los intermediarios. Un cambio fundamental es que los créditos ya no estarán sujetos a un puntaje; en cambio, todo dependerá del producto específico de crédito. Actualmente, para conseguir un crédito se necesitan por lo menos 116 puntos; estos se calculan según edad, ahorro en la subcuenta de vivienda y la cotización del derechohabiente. Con el cambio, se ofrecerán nuevos productos para que los derechohabientes escojan cómo invertir. Así, el acceso al crédito dependerá solamente del producto hipotecario. Por último, hay que recordar que las nuevas ROC deben ser aprobadas por la Asamblea General del Infonavit el próximo 29 de abril. Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-reforma-ya-no-se-establece-sistema-de-puntaje-para-otorgar-credito-Infonavit-20210422-0093.html https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/18/aprueba-infonavit-nuevas-reglas-para-creditos-con-reforma/

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