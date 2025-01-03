Descubre los requisitos y fechas clave para acceder a estos beneficios fiscales

Descubre los requisitos y fechas clave para acceder a estos beneficios fiscales

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ha anunciado descuentos especiales para los contribuyentes al inicio de 2025. Estos beneficios aplican al pago de predial, agua y tenencia, con el objetivo de apoyar la economía de los capitalinos y fomentar el cumplimiento fiscal.

Predial y agua: descuentos y beneficios

Para el pago de predial y agua, se han dispuesto beneficios especiales para personas que formen parte de grupos vulnerables, quienes podrán acceder a tarifas reducidas.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos.

Madres solteras, mujeres separadas, divorciadas o jefas de hogar.

Viudas y cónyuges supervivientes del propietario.

Huérfanos pensionados.

Jubilados o pensionados por riesgo de trabajo o invalidez.

Personas con discapacidad permanente.

Personas mayores de 59 años.

Los beneficiarios pagarán una tarifa fija mensual de 65 pesos por predio, siempre que el valor de la propiedad no exceda los 2 millones 702 mil 787 pesos. Para propiedades que superen este monto, se otorgará un descuento del 30%.

Descuentos por pago adelantado de predial:

8% de descuento si se paga durante enero.

5% de descuento si se paga durante febrero.

En materia de agua, los grupos vulnerables podrán acceder a un 50% de descuento en el pago de este servicio.

Tenencia: condonación total

Para los propietarios de vehículos, la SAF ha dispuesto una condonación del 100% en la tenencia, siempre y cuando se cubra el pago del refrendo, el cual tiene un costo de 731 pesos. Este beneficio aplica para vehículos cuyo valor no exceda 250 mil pesos (IVA incluido) y será válido para pagos realizados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

Requisitos para acceder al descuento de tenencia:

No contar con adeudos de tenencias anteriores. Tener vigente la Tarjeta de Circulación o pagar su renovación.

Los pagos pueden realizarse en módulos de la Tesorería o a través de la página web de la SAF, con la opción de meses sin intereses.

Cómo aprovechar estos descuentos

Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad de México busca aliviar la carga económica de los contribuyentes y promover el cumplimiento fiscal. Los capitalinos interesados deberán verificar los requisitos y fechas límites para aprovechar estos beneficios.