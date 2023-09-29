Si un contribuyente quiere consultar el estatus de su domicilio, lo puede hacer en el portal del SAT, ya no el la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) elimi...

Si un contribuyente quiere consultar el estatus de su domicilio, lo puede hacer en el portal del SAT, ya no el la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó los siguientes campos de la Constancia de Situación Fiscal (CSF):

“Estado del domicilio”

“Estado del contribuyente en el domicilio”.

La autoridad fiscal informó lo anterior en el documento de la Segunda Reunión Trimestral 2023 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, en el que expuso las actualizaciones a la CSF, con respecto al domicilio del contribuyente. La CSF tenía los campos “estado del domicilio” y el “estado del contribuyente en el domicilio”. En estos campos se indicaba si el contribuyente se encontraba localizado o su domicilio estaba por verificar. Se indica que estos rubros eran apropiados para consultar el estado del domicilio del contribuyente y así evitar sanciones relacionadas a la restricción temporal de los Certificados de Sellos Digitales (CSD). Sin embargo, la autoridad señaló que estos campos ya no están disponibles en la CSF. Así que si un contribuyente quiere consultar el estatus de su domicilio, lo puede hacer en el portal del SAT.

Pasos para obtener el estatus del domicilio fiscal

De acuerdo con la autoridad, para obtener el estatus del domicilio fiscal se pueden seguir los siguientes pasos en el portal del SAT:

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Los contribuyentes pueden acceder a dicha consulta con su RFC y contraseña, y en la pestaña de ‘Ubicación fiscal’ encontrarán los campos de ‘Estatus domicilio’ y ‘Estatus contribuyente en domicilio’. De esa manera, los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Los pasos los expuso el SAT al responder un planteamiento presentado en la Cuarta Reunión Trimestral 2022 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente.