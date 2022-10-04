En ambas cámaras se discuten iniciativas sobre el aumento a las vacaciones, reducción de jornada laboral, entre otros temas Actualmente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen di...

En ambas cámaras se discuten iniciativas sobre el aumento a las vacaciones, reducción de jornada laboral, entre otros temas Actualmente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen distintas iniciativas en materia laboral. En el Congreso de la Unión hay las siguientes iniciativas en distintas etapas del proceso legislativo:

Aumento en los días mínimos de vacaciones.

Reducción de la jornada laboral.

Legislación en materia de salud mental en el trabajo.

Regulación de trabajo en plataformas digitales.

¿Qué iniciativas serán discutidas en el Pleno?

Recientemente, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores discutió las siguientes iniciativas:

Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en materia de vacaciones dignas.

Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3°, 25 y 512 de la LFT en materia de promoción y garantizar el derecho humano a la salud mental en el trabajo.

Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la LFT y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional para otorgar condiciones dignas, adecuadas, privadas, higiénicas, accesibles y seguras para lactar durante las labores.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 132 y 133 de la LFT, en materia de derechos laborales para adultos mayores.

Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas Leyes con relación a la sustitución del término trabajador por persona trabajadora.

La evidencia de que estos dictámenes fueron votados, puede consultarse en la Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Si todos los dictámenes fueron aprobados en la comisión mencionada, estos serán próximamente discutidos en el Pleno de la la Cámara de Senadores.

¿En qué estado se encuentra la iniciativa de reducción de jornada laboral?

Una de las iniciativas con mayor difusión mediática fue la iniciativa para reducir la jornada laboral promovida por la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena el 20 de septiembre de 2022. Esta iniciativa propone la reducción de jornada laboral a un máximo de siete horas y aumento en los días de permiso de paternidad. Además, propone cambios ya discutidos por las comisiones, tales como el aumento de días de vacaciones mínimos. Sin embargo, se señala que, a la fecha, la iniciativa meramente fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, sin que aún haya sido discutida por estos órganos. De acuerdo con un análisis de la consultora Fiscalia, el estatus de las iniciativas es el siguiente: