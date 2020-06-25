Un amparo contra la designación del titular de Prodecon suspendió el procedimiento. A inicios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Ricardo Rodríguez Vargas, el e...

Un amparo contra la designación del titular de Prodecon suspendió el procedimiento. A inicios de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Ricardo Rodríguez Vargas, el ex director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), será propuesto dentro de la terna para ocupar el cargo de procurador para la Defensa del Contribuyente (Prodecon). En la terna también se encuentran Marta Patricia Jiménez Oropesa y Carlos Alberto Puga Bolio. Jiménez Oropesa fue senadora suplente por el PRD. Bolio Puga fue director del área del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec en la Secretaría de Hacienda.

La terna causa controversia

En ese momento, la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF) empezó a circular un documento donde dicen que la terna no cumple con los requisitos del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon. El artículo 7, fracción III dice que el titular debe “contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación”. Aunque el documento no habla sobre la terna en particular, sí resalta estos requisitos de la ley. Además, en la fracción IV, dice que “no debe haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento”.

Imponen amparo contra designación del titular de Prodecon

Ahora, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguieron un amparo para detener el prodecimiento de la Prodecon. Al igual que la AMDF, estas asociaciones dicen que ninguno de los tres candidatos cumple con los requisitos de ley. Marta Patricia Jiménez Oropesa y Carlos Alberto Puga Bolio sí han trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no cumplen con el requisito de cinco años. Por otro lado, Ricardo Rodríguez Vargas fue director del Indep, que es una entidad paraestatal. Por estas razones, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León concedió concedió el amparo. Con información de Forbes y El Economista.

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