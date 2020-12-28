Te decimos los cambios que entrarán en vigor el próximo año por causa del IEPS a gasolinas y otros productos. El 1 de enero entrará en vigor una actualización de las cuotas al Impuesto Especial sob...

Te decimos los cambios que entrarán en vigor el próximo año por causa del IEPS a gasolinas y otros productos. El 1 de enero entrará en vigor una actualización de las cuotas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto afectará el precio de gasolinas, cigarros y refrescos. El pasado 24 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el factor de actualización para el IEPS. Como dice el primer artículo de este documento, el factor de actualización aplicable para el año de 2021 es de 1.0333. Esto es el resultado de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2020, (108.856 puntos), y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2019, (105.346 puntos). El aumento final es de 3.33% para gasolinas, cigarros y refrescos. Con el aumento, los precios de gasolinas en 2021 quedarán de la siguiente manera:

Magna. El IEPS pasará de 4.95 pesos por litro a 5.1148.

Premium. El IEPS pasará de 4.18 pesos por litro a 4.3192.

Para bebidas saborizadas:

Pasará de 1.2616 pesos a 1.3036 pesos por litro.

Para cigarros:

Pasará de 0.4944 pesos a 0.5108 por cada cigarro.

Con información de Milenio https://www.milenio.com/negocios/subira-ieps-gasolinas-refrescos-cigarros-2021

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