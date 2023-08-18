El complemento Carta Porte es obligatorio para el traslado de mercancías, ya sea vía aérea, marítima, ferroviaria o autotransporte En julio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió nuevamente el plazo durante el cual no resultan aplicables las multas y sanciones por no llenar debidamente el complemento "Carta Porte" del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Dicho plazo terminaba el 31 de julio, pero la autoridad fiscal lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2023. En este contexto, la titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla informó que están trabajando para agilizar el cumplimiento del complemento Carta Porte. Hernández Xoxotla recordó que el complemento Carta Porte es obligatorio para el traslado de mercancías, ya sea vía aérea, marítima, ferroviaria o autotransporte. Además, informó que de enero de 2022 a julio de 2023 se emitieron 569 millones 676 mil 665 facturas con Carta Porte. La funcionaria dijo lo anterior en una reunión del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con representantes de las cámaras de comercio y transporte, el 16 de agosto de 2023. La reunión se realizó para informar sobre las acciones implementadas por la autoridad fiscal, para mejorar la atención a los contribuyentes y que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. En la reunión, el jefe del SAT destacó que, además de los esfuerzos en materia de recaudación, se está escuchando a los contribuyentes para atender sus demandas, y con ello, fomentar una cultura tributaria. Como resultado de esto, señaló que se han puesto en marcha herramientas para simplificar y agilizar los procesos, como el semáforo de citas para la atención en las 157 oficinas del SAT y el lanzamiento de la aplicación Factura SAT Móvil. Durante la reunión, el titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, y el titular de la Administración General Jurídica, Ricardo Carrasco Varona, escucharon las demandas de los representantes de las cámaras para mejorar las acciones por parte del SAT.