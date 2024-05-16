Cuando el contribuyente no reciba la devolución total o parcial del saldo a favor, debe ingresar a la sección “Consulta de devoluciones” Los contribuyentes pueden solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la devolución de un saldo a su favor, cuando hayan pagado un monto mayor de Impuesto sobre la Renta (ISR) durante el año fiscal, sea por retenciones o por pagos provisionales. La devolución del saldo a favor se solicita a través del portal del SAT. De acuerdo con Fiscalia, cuando el contribuyente no reciba la devolución total o parcial del saldo a favor, debe ingresar a la sección “Consulta de devoluciones”, localizada en el Buzón Tributario, para ahí conocer la razón del rechazo. El texto indica que de esa manera el contribuyente puede solucionar la inconsistencia y/o presentar la documentación que se solicita. Esto, mediante el procedimiento de solicitud de devolución manual a través del portal de internet del SAT. En este contexto, el SAT puso a disposición de los contribuyentes un instructivo para proceder con el trámite. Para realizar este trámite es necesario contar con firma electrónica.
SAT
¿Cómo puedo saber por qué mi devolución de impuestos fue rechazada?
Cuando el contribuyente no reciba la devolución total o parcial del saldo a favor, debe ingresar a la sección “Consulta de devoluciones” Los contribuyentes pueden solicitar al Servicio de Administr...