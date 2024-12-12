Descubre cómo empresas, gobierno y sociedad pueden combatir este problema

El capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) destacó el grave impacto económico de la corrupción en el país, estimado en más de 500 mil millones de pesos anuales, lo que representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del INEGI.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la organización alertó sobre cómo este fenómeno distorsiona los mercados, debilita el Estado de Derecho y afecta de manera irreversible a las instituciones democráticas y la economía.

Índices internacionales reflejan un retroceso

México ocupa lugares alarmantes en los principales índices globales de corrupción y Estado de Derecho:

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional: México está en el lugar 124 de 180 países, con una calificación de 43 sobre 100.

Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project: México se ubica en el lugar 115 de 142 naciones, señalando problemas persistentes en justicia, impunidad y gobernanza.

“Estas cifras evidencian un descenso en la percepción del combate a la corrupción en el país durante la última década”, afirmó ICC México.

Llamado a una respuesta coordinada

ICC México enfatizó que combatir la corrupción requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, empresas y gobierno.

“La corrupción solo puede ser derrotada con la colaboración estrecha de todos”, señaló la organización.

El sector privado tiene un papel crucial en esta lucha, añadió, al ser tanto parte del problema como parte activa de la solución. Por ello, instó a las empresas a:

Renovar sus controles internos.

Implementar programas efectivos de compliance o cumplimiento normativo.

Utilizar herramientas tecnológicas para prevenir y detectar conductas corruptas.

Transparencia en proyectos de infraestructura

La cámara también propuso establecer requisitos mínimos de planeación y transparencia en proyectos de infraestructura, fomentando la rendición de cuentas a través de plataformas como Compranet, para garantizar procesos más competitivos y equitativos.

“Un sistema económico transparente y con empresas íntegras es clave para el desarrollo sostenible”, sostuvo ICC México.

Cambio de mentalidad: la clave contra la corrupción

La organización subrayó la necesidad de un cambio cultural, en el que se premie la honestidad y se castigue la deshonestidad y el abuso, para enfrentar este desafío de manera efectiva.

Fundada en 1945, ICC México es parte de una red global que incluye más de 45 millones de empresas y asociaciones empresariales en más de 130 países, consolidándose como un actor clave en la promoción de la transparencia y la ética empresarial.